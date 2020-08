Kristoff slo til med seier på åpningsetappen

Det ble til slutt en massespurt på den første etappen av årets Tour de France etter et dramatisk ritt i åsene omkring den franske rivierabyen Nice.

I spurten var Alexander Kristoff sterkest og kunne juble for etappeseier og gul trøye. Dermed blir han den andre nordmannen gjennom tidene som kjører i gul trøye i Touren.

Tre kilometer før mål forsvant store deler av feltet i en stygge massevelt, hvor blant annet det franske hjemmehåpet Thibaut Pinot gikk over ende og skar grimaser i etterkant.

I kaoset etter fallet forsvant flere spurttog og Kristoff fant hjulet til Peter Sagan. Med 100 meter igjen stakk Kristoff ut og spurtet overlegent best. Til slutt var han foran Mads Pedersen og Cees Bol i mål.

– Jeg har alltid drømt om den gule trøya og nå blir det en drøm som går i oppfyllelse. Du kan ikke drømme om en bedre start. Vi har et lag for fjellene, men jeg følte meg sterk på de siste kilometerne og eg skjønte opp mot mållinja at jeg kom til å vinne. Det var en deilig følelse, sier Kristoff i et intervju vist på TV 2.

GUL TRØYE: Alexander Kristoff var sterkest i spurten og vant første etappe i Tour de France. Foto: Christophe Petit Tesson / Reuters

En rørt og glad Kristoff sendte en takk hjem til familien etter seieren.

– Dette betyr mye for karrieren min. Jeg er 33 år og har fire barn, og jeg vet de sitter hjemme og ser på og er stolte av meg. Jeg vil si hei til dem, sa han og vinket.

Tre ryttere var i brudd tidlig på etappen, men ble kjørt inn ved rundt femti kilometer igjen. Trioen fikk aldri mer enn drøyt to og et halv minutts forsprant til feltet bak.

Det var kun de siste to-tre milene at det virkelig ble satt fart på feltet etter det som hdde vært en etappe preget av såpeglatte veier og mange fall. Spurtlagene tok grep på de siste milene for å få sine seierskandidater i best mulig posisjon.

AG2R-rytter Benoit Cosnefroy forsøkte et desperat soloforsøk, men ble raskt hentet inn av det samlede feltet bak.

Det var glatt og farlig i utforkjøringen på første etappe. Foto: Daniel Cole / AP

Mange fall

Massevelten var ikke eneste store møte med asfalten på første etappe.

Etappen ble preget av de kjempeglatte veiene på grunn av regnværet over Nice. Flere ryttere falt underveis. Pavel Sivakov hos Ineos var en av dem, en viktig hjelperytter for regjerende vinner Egan Bernal. Også sammenlagtkandidat Miguel Angel Lopez kjørte rett i et skilt da sykkelen ikke fikk grep i en sving, men colombianeren kom seg opp uten å ha fått de store skadene.

Miguel Angel Lopez kjører rett i et skilt - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Jumbo-Visma tok grep med road captain Tony Martin og fikk feltet til å roe ned i den siste lange utforkjøringen, for å forhindre flere stygge fall. Etappen ble dermed nøytralisert i en periode, som hjalp flere ryttere komme tilbake etter å ha ligget flere minutter bak.

Likevel endte det ikke uten fall i siste nedkjøring. I den siste tøffe bakken gikk George Bennett i bakken. Han er Jumbo-Vismas viktige fjellhjelper for Primoz Roglic og en potensiell sammenlagtkandidat selv.