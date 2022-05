Kristoff slått i spurten på den fjerde Tour of Norway-etappen

Alexander Kristoff lå godt an i avslutningen av den fjerde etappen i Tour of Norway, men måtte se seg slått av sin tidligere opptrekker Marco Haller.

Haller var Kristoffs hjelper under tiden i Katjusja for en del år siden, men fredag var det østerrikeren som var best i avslutningen.

Med 15 kilometer igjen var feltet samlet, og flere nordmenn var godt plassert kampen om topplasseringene. Med seks kilometer igjen kjørte det norske profflaget Uno-X opp sin sammenlagtkandidat Tobias Halland Johannessen, og de samarbeidet godt opp den siste stigningen opp Gimlekollen i Kristiansand.

Johannessen greide imidlertid ikke å skaffe seg luke i jakten på seier, og til slutt måtte det hele avgjøres i et spurtoppgjør der Haller var best. Kristoff var med, men var ikke nære nok til å true Haller på oppløpet.

– Jeg er skuffet. Han er en fin fyr så jeg unner ham det, sa Kristoff til TV 2. (NTB)