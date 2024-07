Kristoff sjanseløs i spurten

Dylan Groenewegen var raskest i massespurten og gikk til topps på den sjette etappen av Tour de France. Alexander Kristoff ble nummer ni.

– Jeg er veldig glad, følelsen er fantastisk, sa nederlenderen.

Med snaut fem mil igjen gikk det en velt, og flere Uno-X-ryttere ble hindret. Blant dem var Jonas Abrahamsen, men han fikk hjelp av Johannes Kulset med å komme seg tilbake i hovedfeltet. Abrahamsen er en viktig hjelper for Alexander Kristoff i sluttfasen, men heller ikke torsdag ble det full klaff i spurten for det norsk-danske laget til tross for at de satt helt fremst med 1,5 kilometer igjen.

Kristoff ble onsdag nummer tre da Mark Cavendish tok sin 35. etappeseier i rittet. Briten slo da Eddy Merckx' rekord.

Abrahamsen rykket fra og tok det eneste klatrepoenget på torsdagens etappe etter 7,5 kilometer. Over toppen fikk han og Axel Zingle en luke på et halvminutt og forsøkte å gå i et skikkelig brudd, men dessverre for duoen fikk de aldri noe mer enn rett under ett minutts ledelse.

Abrahamsen har seks ned til Tadej Pogacar i klatrekonkurransen. Uno-X-rytteren er sikret å bære den rødprikkede trøya fram til lørdagens kuperte etappe. Der er det sju klatrepoeng å kjempe om.

Fredag skal feltet gjennom en 25,3 kilometer lang tempoetappe fra Nuits-Saint-Georges til Gevrey-Chambertin. (NTB)