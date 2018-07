– Pulsen var på 190, det er ny rekord. Jeg pleier aldri å ha høyere enn 180, sier Kristoff til NRK.

Han snakker om søndagens etappe av Tour de France, der han var sjanseløs i spurten mot Peter Sagan. Selv om nordmannens makspuls var ti slag høyere enn noen gang, viste wattmåleren at han har mye å gå på. For på trening har han nemlig hatt mye mer kraft i tråkkene.

– Jeg klør meg litt i hodet ja. Jeg ser at det er flere spurtere som sliter med varmen, men det er sånn sett bare en unnskyldning, for jeg har jo ikke bein på slutten der. Men jeg vet ikke helt hvorfor, for jeg ser på feedene at jeg burde hatt mye mer krefter å gi, sier han.

Men det er ingen hemmelighet at han sliter i varmen. Søndag var det 34 grader underveis på etappen.

Den brennhete sola har gitt nordmannen Kristoff, som i et tidligere intervju med NRK sier at alderen har satt sitt preg på toppfarten, et knalltøft møte med årets Tour de France.

– Det var varmt hjemme også, men det er klart det er stor forskjell på 22 og over 30 grader. Jeg håper det blir bedre dag for dag, sier Kristoff.

Mandag endte han på 15. plass sammen med sitt UAE-lag på lagtempoen, som BMC vant.

Overvåker vekt og væske

Søndag sa sportsdirektøren i Edvald Boasson Hagens Team Dimension Data at han mener varmen kombinert med dehydrerte ryttere kan gå utover helsen.

Lagets lege Jarrad van Zuydam sier til NRK at han har sett folk kastet opp i denne varmen, og at de tar flere grep for å holde væskebalansen og kroppstemperaturen i sjakk. Å huske på vesentlig ekstra væskeinntak kan være vanskelig nok å når etappene nærmer seg sluttfasen og ting drar seg til.

– Rytterne trenger 2-3 ekstra liter med væske, men det kan ikke bare være vann, det må også inneholde rett mineraler. Vi veier dem tre ganger om dagen, før og etter etappene for å overvåke hvordan vekten endrer seg og det samme gjelder med urinprøver i forhold til væskebalansen.

– Før oppvarmingen har rytterne isposer på ryggen for å holde kroppstemperaturen så lav som mulig lengst mulig, og vi har naturligvis iskald drikke i bussen. Gjerne iskaffe for å få ekstra energi også.

– Alex liker seg ikke i varmen og sola

Sportsdirektør i UAE, Philippe Mauduit, sier følgende til NRK om Kristoff og varmen:

– Alex liker seg ikke i varmen og sola, i går var det 34 grader så det er selvfølgelig hardt for ham. Trolig blir det bedre når vi kommer lenger nord og det blir litt friskere vær

– Dette handler mye om følelser og det mentale. Når det meldes 30 grader og du vet at du sliter i varmen handler det om hvordan du lar værmeldingen påvirke deg. Vi sier til Alex, "kom igjen, dette klarer du".

Bedre å lade opp i sør?

Philippe Mauduit mener de ikke kunne gjort så mye annerledes for at Kristoff skulle taklet varmen bedre. Samtidig legger han ikke skjul på at været ikke favoriserer de som har ladet opp i Nord-Europa, slik Kristoff har gjort.



– Er det fordel Sagan at han er bedre vant til varme siden han bor i Monaco?



– Jeg vet ikke. Jeg vil ikke fokusere på andre, men heller tenke på hva vi kan gjøre bedre selv. Men hva kan vi gjøre bedre annet enn å støtte guttene?, sier Mauduit spørrende.

Ledertrøyen til Van Avermaet

BMC var raskest på mandagens lagtempo med tiden 38.46, 4 sekunder foran Team Sky og 8 sekunder foran Qick-Step Floors.

Dermed er det Greg Van Avermaet som vil sykle i den gule trøyen tirsdag.Peter Sagen er tilbake i den grønne trøyen som Kristoff fikk låne mandag, mens danske Søren Kragh Andersen overtar den hvite ungdomstrøyen.

– Det var mye som var som forventet. Det er ikke overraskende at BMC vinner, selv om jeg nok trodde at Team Sky ville gjøre det enda bedre, sier ekspert Reidar Borgersen i NRK-studio.