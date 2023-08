Kristoff pådro seg brist i skulderen

Alexander Kristoff er usikker til Tour of Britain-starten kommende helg som følge av krasjen under Tyskland rundt forrige uke, skriver TV 2.

Spurtkanonen kolliderte med et gjerde og måtte bryte under prologen i Tyskland rundt torsdag. I etterkant opplyste han at han unngikk brudd, men at han slet med å bevege armen i visse retninger.

– Det tar nok en stund før den er helt bra, dessverre! Jeg klarer å sykle uten store smerter, men problemet er jo at bristen sannsynligvis vil bli til et brudd om jeg velter, skriver Kristoff i en SMS til TV 2 mandag.

Ifølge Kristoff blir det opp til Uno-X-lagets medisinske team å avgjøre om han står på startstreken til Tour of Britain som starter førstkommende søndag. (NTB)