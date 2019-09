Hovland med eagle og tetkamp

Med fire slag under par i dag og seks under par totalt er Viktor Hovland førebels nummer 8 etter to rundar av PGA Championship på europatouren i Wentworth i England.

Hovland hadde ein eagle (to under par) og fire birdiar (eitt under par), men også tre bogeyar (eitt over par) fredag.

Engelske Justin Rose og svenske Henrik Stenson leier med ni under par.

Turneringa blir avslutta søndag, og er ei av fire europeiske turneringar som Hovland må delta i for å vere aktuell for Europas lag til Ryder Cup neste år.