Kristoff på tredjeplass

OL-arrangører «ekstremt bekymret»

Arrangørene av OL i Tokyo 2020 er svært bekymret for at spredningen av koronaviruset skal få konsekvenser for sommer-OL. Toshiro Muto, som er lederen for Tokyos olympiske komité, sier ifølge BBC at man er «ekstremt bekymret».

– Vi er ekstremt bekymret i den forstand at spredningen av det smittsomme viruset kan sinke forberedelsene av lekene, sier Muto.

Flere konkurranser i ulike OL-kvalifiseringer har blitt påvirket på grunn av viruset. Utbruddet av koronaviruset har blant annet ført til at Kina har valgt å trekke seg fra OL-kvaliken. Dermed får Norge trolig en ny motstander i sin gruppe.

Viruset har siden desember smittet rundt 25.000 mennesker, de aller fleste i Kina. Nær 500 personer er døde som følge av det nye viruset.