Her kan du høre NRKs radiosending fra Paris-Roubaix fra klokken 13.30.

På spørsmål om hvor ofte han er blitt kalt «favoritt» i oppladningen til det prestisjefylte rittet, svarer Kristoff:

– I alle fall dere i media. Norsk media, men andre media også, for så vidt. Jeg sier jo at da er det stor fallhøyde, da, hvis bare seier er godt nok.

– Sånn sett urovekkende?

– Ja, hvis jeg vinner, er det som forventet. Hvis jeg ikke vinner, er det en nedtur. Men hvis jeg forbedrer min beste plassering fra 9.-plass, har jeg kjørt bra. Jeg har ikke trivdes så godt i dette løpet før, men det føltes bra ut på trening og formen er der den skal være. Så alt er mulig, sier Kristoff.

Blir markert

31-åringen har nemlig vist sterke takter denne våren med seier i Gent-Wevelgem og 3.-plass i Flandern Rundt, hvor nordmannen var sterkest i massespurten.

Prestasjonene gjør på mange måter oppgaven i Roubaix enda vanskeligere.

– Hvis jeg ikke hadde prestert i Gent-Wevelgem og Flandern, hadde jeg gått veldig under radaren, tror jeg. Da hadde det kanskje vært mulig å gå i brudd. Nå kan det fort bli vanskelig, sier Kristoff.

Én av dem som vil følge ekstra med, er utfordreren John Degenkolb.

– Kristoff er i veldig god form, og han har vist det med to sterke resultater. Han er en av rytterne å passe på. Vi får se hvordan han kan være her. Før har han ikke vært helt der oppe her, påpeker Degenkolb overfor NRK.

NY JUBEL? John Degenkolb vil ha et ekstra øye til Alexander Kristoff. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Greg Van Avermaet mener Kristoff ikke skiller seg ut blant favorittene.

– Han er blant favorittene, men ikke en stor favoritt. Han er der oppe og har levert gode resultater. Formen er i bedring, og han har en sjanse, men det er det flere som har, sier belgieren.

Både Degenkolb, Van Avermaet og Peter Sagan løftes frem som større favoritter enn Kristoff av bookmakerne, men Sagan, som vant i fjor, har ikke vist sterk form de siste ukene.

Åtte nordmenn

Ingen nordmann har gått til topps i «Helvetet i nord», hvor en uheldig Kristoff så langt har blitt godt kjent med de brutale brosteinspartiene.

Det var ventet at Kristoff skulle få en liten fordel i varslet motvind, men nå ser det ut til å bli både sidevind og medvind gjennom søndagen.

Startlisten inneholder denne gangen ikke mindre enn åtte norske proffer.

Ved siden av Kristoff og Edvald Boasson Hagen skal også Kristoffer Halvorsen (Sky), Daniel Hoelgaard (FDJ), Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Rasmus Fossum Tiller (Dimension Data), Sven Erik Bystrøm (UAE) og Vegard Stake Laengen (UAE) gi seg i kast med de 257 kilometerne.