– Vi sier ikke den planen her i dag, sier Edvald Boasson Hagen.

Torsdag morgen møtte han, Kristoff og resten av det norske laget pressen i Bergen.

Der var det store temaet: Hvordan løser de utfordringen med at begge vil sykle for gullet på hjemmebane?

– Vi har snakket sammen og gått gjennom mange scenarioer, så vi er enige før start. Men det er ikke vits å si det for åpen milkrofon, sier Hagen til NRK.

– Føler du deg helt sikker på at det ikke etter løpet blir diskutert hvem som skulle sykle for hvem?

– Ja, det tror jeg. Jeg håper det. Vi skal ha en del flere møter på det, men vi har avklart nå hva slags roller vi har og vi skal ikke komme i noen situasjoner rundt det, sier Hagen.

Edvald får følge teten i bakken

Kristoff føler seg også trygg på at planen de har lagt er god og at den gir en tydelig rollefordelig. Men han vil ikke røpe noe som helst, i frykt for å gi konkurrentene noe gratis.

– Vi skal prøve å holde dette litt for oss selv, men vi har en god plan som vi kan bruke både på Edvald og meg, sier Kristoff på sin side.

NRKs ekspertkommetnator Lars Petter Nordhaug mener det er smart.

– Jeg forstår godt at de holder kortene tett til brystet, sier Nordhaug.

Men det er ingen hemmelighet at Boasson Hagen er bedre i bakker enn Kristoff og at han skal få lov til å henge på de angrepene som måtte komme de siste rundene.

– Det sier seg selv at Edvald kan følge med på angrep. Han har vist god form i det siste. Så har vi meg hvis feltet samler seg før mål, sier Kristoff og tenker på at hans styrke er massespurt.

Ny VM-sjanse

Etter fjorårets sykkel-VM i Qatar ble det full oppvask mellom de to sykkelstjernene. Kristoff følte seg sveket og mente Boasson Hagen kjørte for egne sjanser i stedet for å gi ham opptrekk.

Hagen på sin side mente han gjorde det han kunne.

Planleggingen av Bergen-taktikken startet allerede i mars da duoen møttes for å skvære opp etter Doha-feiden. Da ble det klart at Boasson Hagen ikke kommer til å kjøre flere opptrekk for Kristoff.

Brostein, svinger og bakker

Lars Petter Nordhaug understreker at det nærmest er umulig å planlegge alle scenarioer som kan komme under en 270 kilomtere lang VM-fellesstart, men som han sier:

– Men man må ha tenkt en klar tanke om hvordan man vil legge opp løpet.

Nordhaug tror Boasson Hagens gullsjansen er å komme seg løs i et brudd.

– Edvald er avhengig av å være foran. Enten ved å henge med i en gruppe eller å prøve på noe selv mot toppen av Laksebakken siste gang, eller legge inn et sinnsykt støt inne i Bergen by. Enten på brosteinspartiet under Fløyen eller i det svingete partiet inn mot mål.

Kristoffs mulighet for å bli verdensmeser er derimot å henge på så lenge han klarer å håpe på en massespurt, tror Nordhaug.

– Hvis Alex kan sitte i en gruppe bak, uten å ta en eneste føring, og så bli med gruppa opp til teten på slutten, da har han virkelig store sjanser.