Eikeland erstatter Graham Hansen - slik stiller Norge

Klokken 19.15 starter kampen mellom Portugal og Norge, som er den andre kampen i Nasjonsligaen for Norge.

Nasjonsligaen står også sentralt i OL-kvalifiseringen og etter uavgjort mot Østerrike fredag, vil en norsk seier sørge for at de har heng på gruppefavoritt Frankrike.

Allerede før kampen var det klart at to av spillerne som startet kampen mot Østerrike, Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen, måtte stå over kampen med skade.

De erstattes av Tuva Hansen og Amalie Eikeland.

Slik stiller Norge i tirsdagens kamp (4-2-3-1): Aurora Mikalsen - Tuva Hansen, Maren Mjelde, Guro Bergsvand, Marit Bratberg Lund - Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten - Amalie Eikeland, Karina Sævik, Frida Maanum - Sophie Román Haug.

– Det er en veldig viktig kamp for oss. Vi bør kanskje (vinne), men vi fikk ett poeng sist. Vi har lyst på tre poeng i dag, sier Norges Guro Reiten kort tid før kampstart.