Kristoff misfornøyd i UAE: – Det har kostet å motivere seg

– Sånn sett er jeg ikke helt fornøyd med situasjonen jeg er i, sier Alexander Kristoff til NRK.

Da Kristoff signerte for UAE-laget før forrige sesong, ble de enige om en mer bonusbasert kontrakt enn det som har vært vanlig. En etappeseier i Tour de France, som Kristoff klarte i fjor, vil typisk utløse en fet bonus.

I år har laget hentet den colombianske spurteren Fernando Gaviria. Han er tiltenkt rollen som spurter i Tour de France. Hjelpen i opptrekket skal komme fra Alexander Kristoff.

VANT ÅPNINGSETAPPEN: Fernando Gaviria vant åpningsetappen i Tour de France 2018. I samme etappe endte Kristoff (t.h.) på 4. plass. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg har en del bonuser som jeg ikke får tak i når jeg kjører opptrekk, bekrefter Kristoff.

Resultatet kan bli at Kristoff har en kjempesesong, men tjener betydelig mindre enn det han så for seg at han skulle da han signerte for UAE.

– Det er jo ikke optimalt for min del. Jeg ønsker fortsatt å kjøre for egne sjanser. Ellers må jeg ha en kontrakt som ikke er bonusbasert.

Trenger gevinst

Kristoff hadde ikke sett for seg dette da han skrev under for UAE i fjor, og han får medhold i misnøyen rundt kontraktsituasjonen av TV2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det må føles som et kontraktbrudd for Kristoff. Han ble jo i utgangspunktet lovet kapteinsrollen også plutselig henter de en annen spurter og degraderer Kristoff. Det ligger i kortene at den bonuskontrakten må reforhandles slik som det er nå, forteller Kaggestad til NRK.

ET KONTRAKTBRUDD: Tv2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, mener at Kristoff må stille et krav om endringer i kontrakten med UAE. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kaggestad tror at UAE ønsker å beholde den norske syklisten, ettersom han har vist seg som en god spurtopptrekker. Han mener at Kristoff er nødt til å stille krav til UAE dersom han skal fortsette.

– Jeg ville satt et krav: «Jeg skal i hvert fall ha en bonus de gangene jeg trekker opp spurt for Gaviria, der Gaviria vinner.»

– Kristoff må ha en gevinst for å ofre egne sjanser til fordel for en annen, sier Kaggestad.

– Kostet å motivere seg

Kontrakt er uansett et stikkord denne våren. Kristoff er på utgående kontrakt og vil nøye vurdere hva han gjør videre. Å bli i UAE-laget er et alternativ, men neppe det mest fristende etter at UAE plutselig hentet Gaviria og gjorde Kristoff til spurtopptrekker.

– Det har kostet litt å motivere seg for den jobben, men jeg fikk jo sjansen i Gent-Wevelgem og tok godt vare på den.

TRENGER MOTIVASJON: Kristoff har slitt med motivasjonen i sin nye rolle som spurtopptrekker i UAE. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Han legger ikke skjul på at søndagens seier i Gent-Wevelgem betyr mye for forhandlingene som venter.

– Den kom i grevens tid. Jeg skal ha ny kontrakt og da hjelper det med sånne resultater, sier Kristoff.