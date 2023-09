Kristoff like utenfor pallen i Frankrike

Bekreftet: Bob Bradley overtar Stabæk

Tirsdag fikk Lars Bohinen sparken som Stabæk-trener. På en pressekonferanse søndag ettermiddag bekrefter Stabæk at Bob Bradley overtar trenerjobben. Han har i første omgang signert en kontrakt for resten av inneværende sesong, men intensjonen er at den skal forlenges. Med i trenerteamet blir også Azar Karadas som assistent.

– Jeg er begistret for å være tilbake. Stabæk er en spesiell klubb, og grunnen til det er at det er fantastiske mennesker, sier Bradley på pressekonferansen.

Den 65 år gamle amerikaneren var også trener i klubben fra 2015 til 2016. Han hadde da vært landslagssjef for både USA og Egypt. De siste årene har han vært klubbtrener i USA og Canda.

Stabæk ligger i øyeblikket nest sist i eliteserien med 16 poeng på 19 kamper. Likevel hyller Bradley jobben Bohinen har gjort i klubben.

– Hans jobb førte laget tilbake til eliteserien, og jobben han gjorde vil ligge der som et grunnlag for meg og Azar, sier han.

– Vi har masse jobb foran oss, og må komme i gang så fort som mulig, sier Azar Karadas.

Via NRK lover Bradley Stabæk-supporterne at klubben skal berhe plassn. Samtidig innser han at det haster.

– Vi må lære oss å kjenne laget raskt, og finne ut hvordan vi kan bli et mer komplett lag, sier han.