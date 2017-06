Kristoff legger presset på Boasson Hagen

– Det er veldig åpent og det er mange som kan vinne, men jeg tror Edvald stiller som favoritt selv om han ikke har så mange rundt seg, sier Alexander Kristoff til NRK.

Katusha Alpecin-rytteren som i går bekreftet at han er i samtaler med belgiske Quick-Step om et mulig lagbytte var storfavoritt i forkant av fjorårets NM-ritt, men måtte se seg slått av nettopp Edvald Boasson Hagen. I dagens NM-ritt mener Kristoff altså at det er tittelforsvareren som har favorittstempelet og at han selv må ha en god dag for å kjempe i toppen.

– Jeg stiller jo ikke her uten ambisjoner. Jeg tror likevel det blir tungt for meg i bakkene når de andre setter opp giret, for jeg er jo ingen utpreget klatrer, ler Kristoff som mener at den 198 kilometer lange løypen nærmest kan minne om en alpetappe.

– Gleder meg til å kjøre

– Det er en veldig tøff løype, men han er også utrolig sterk. Han er god til å slite og det er ikke så bratt. Han har absolutt muligheter, svarer Edvald Boasson Hagen diplomatisk til NRK når han får høre om Kristoffs favorittstempling.

GJENTAGELSE?: I fjorårets NM i Bodø var Alexander Kristoff storfavoritt, men det var Edvald Boasson Hagen som stakk av med seieren. Kristoffer Halvorsen kapret bronseplassen. Foto: Einar Landa / NTB scanpix

Rudsbygdingen tror det vil bli et hardt løp der det til slutt vil være en liten gruppe som vil gjøre opp om seieren, i den gruppen har han planer om å være.

– Jeg synes løypen passer meg bra og jeg gleder meg til å kjøre i morgen.

Usikker Tour de France-rolle

Boasson Hagens lag, Team Dimension Data, har enda tilgode å annonsere endelig lagliste til Tour de France. Offentliggjøringen vil ifølge den regjerende norgesmesteren mest sannsynlig komme på mandag. Da vil også hans tiltenkte rolle i Tour de France være klar.

– Hvis Cavendish er med så vil jeg kjøre opptrekk for han på flatene, men hvis ikke han er med vil det bli muligheter for min egen del på flere etapper.

Alexander Kristoff var opprørt da Katusha Alpecins lagliste var klar tidligere denne uken og har den siste tiden vært plaget med hoste. Han føler likevel at Tour-formen er på plass.

– På trening har jeg vært veldig bra i det siste.Jeg skulle jo gjerne sluppet å hoste, men det har vært litt vått og kaldt. Jeg håper den forsvinner når jeg kommer til Frankrike for litt sommer og sol.