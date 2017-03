Kristoff irritert på dommerne: – Jeg hadde ingen sjanse

Bystrøm pådro seg brudd i hånden

Katjusja-rytteren Sven Erik Bystrøm måtte stå av rittet Gent-Wevelgem med et håndbrudd. Katjusja-laget med Alexander Kristoff som kaptein var utsatt for flere uhell underveis i rittet. For Bystrøm ble det brudd på tapes-beinet i hånden.