Kristoff hylles etter monsterspurten: – Helt absurd fort

– Alexander er så vanvittig rå i denne spurten og kjører 60 kilometer i timen i motvind. Det er helt absurd fort, sier trener Stein Ørn til NRK.

Søndag klinte Kristoff til og vant sykkelklassikeren i Belgia, noe han selv beskrev som en av de største seierne i hans karriere.

Dagen derpå blir han hyllet på sosiale medier for spurten. NRK-ekspert Dag Erik Pedersen ser på Kristoff som den største favoritten til kommende søndags Flandern rundt.

Absurd fort

Kristoff og lagkamerat Fernando Gaviria var helt framme i tet-gruppa. Gaviria lå på bakhjulet til Kristoff, men hadde ikke krefter til å følge, og nordmannen kunne juble over en etterlengtet seier.

– Det er jo et nivå på den seieren som blir berømmet av en hel sykkelverden som ett av de beste løpene i årets sesong. Måten den blir gjort på er veldig stor, sier Ørn.

Dag Erik Pedersen mener at dette er noe av det ypperste vi har sett av sluttspurter på mange år.

– Man snakker ofte om Kristoff som en spurter. Men han er først og fremst en éndagsrytter som presterer på et vanvittig nivå. Han vinner med to-tre lengder og er i en helt egen klasse.

Rollebytte

ROLLEBYTTE: Fernando Gaviria ble hentet inn for å vinne spurter, men søndag var han hjelperytter for Kristoff Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Det var et rollebytte man ble vitne til. I sluttspurten er det tydelig at Gaviria er taktisk i sine siste tråkk for å hjelpe nordmannen.

– Gaviria går inn på hjulet til Alexander og hindrer de andre spurterne i å posisjonere seg for å bruke ham som opptrekker. Dermed hindrer han spurtfavoritten Ella Viviani i å få den posisjonen. Det gjør at Alexander kan spurte alene. Da er han overlegen, forteller Ørn.

– Dette var veldig tøft gjort av Gaviria, for det skjer på sekunder i veldig høy hastighet, sier Pedersen.

– Samarbeidet sier litt om lojaliteten mellom Gaviria og Kristoff. At Gaviria bruker de siste kreftene på å beskytte posisjonen til Kristoff, er mesterlig gjort.

Favoritt

– Spesielt i år er at Gaviria ble hentet inn for å vinne spurtene. Kristoff skulle kjøre opptrekk, nettopp fordi Alexander har en langsommere akselerasjon og derfor egner seg godt til å trekke opp spurter, sier Ørn.

Men søndag sa colombianeren at han ikke følte seg bra, slik at Kristoff kunne gå for seieren.

– Gavier skjønner jo at dette er en vinn-vinn situasjon hvis han kan fortsette å holde Alexander motivert til å gjøre akkurat den jobben der. Så det er et slags payback, sier Ørn.

Pedersen er overbevist om at Gaviria allerede i Milano – Sanremo så hvor god Kristoff var da han vant hovedfeltet og ble nummer 14.

– Da lekte nordmannen med Gaviria som ikke hadde sjanse til å holde hjulet. Så akkurat nå ser jeg på Kristoff som den største favoritten til søndagens Flandern rundt.

– Når han får kabalen til å ligge, kommer han til å leke med de andre. Etter 220-230 kilometer er det ikke mange som har noe å stille opp med, da er folk slitne. Det så vi på søndag, men Kristoff hadde krefter da også, han.