Kristoff-hjelper vraket: – Kan være en del av et spill

– Dette forandrer ikke utgangspunktet for det jeg skal gjøre.

Det hevder Joona Laukka overfor NRK. Laukka er mannen som skal skaffe Alexander Kristoff ny kontrakt fra neste sesong. Og selv om Kristoff ikke fikk med sin betrodde medhjelper på Tour de France-laget, understreker han at forhandlingene med Katusha ikke er over.

– Deres tilbud matcher ikke vårt krav. Men vi snakker sammen. Dette er ikke slutten, hevder han, selv om han innrømmer at vrakingen av Mørkøv kom som en overraskelse.

Overraskelsen var ikke mindre for Kristoff selv. Han er skuffet over avgjørelsen laget har tatt.

– Dette gjør det vanskeligere for meg å vinne etapper, skriver Alexander Kristoff i en SMS til NRK.

Spekulasjoner

Blant sykkelekspertene har vrakingen av Michael Mørkøv, som dansk TV2 meldte om mandag, satt i gang et rush av spekulasjoner rundt Kristoffs fremtid.

– Akkurat nå virker ny kontrakt med Katusha veldig langt unna, sier NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Jeg ser det som svært lite sannsynlig at Kristoff noen gang tilgir dødskysset han nå har mottatt fra arbeidsgiveren sin, skriver redaktøren i ProCycling Jarle Fredagsvik i en kommentar.

VRAKES: Michael Mørkøv må følge Tour de France fra TV-stolen i sommer. FOTO: NTB SCANPIX Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Situasjonen rundt ny kontrakt for Alexander Kristoff har vært uklar lenge. Det har drøyd i tid og ryktene er mange om hvor veien går videre. Kontrakten Kristoff har med Katusha er god. For god, mener åpenbart laget hans. Vrakingen av Mørkøv tolkes som et tegn på at Kristoff ikke har den nødvendige tillitten som ubestridt leder i laget. For Mørkøv er Kristoffs mann.

– Det kan være et tegn på at de ikke ser på Kristoff som et sikkert vinnerkort. Og det er jo forståelig utfra resultatene de siste månedene, sier Stoltenberg.

Et spill?

Eurosports kommentator Arild Eriksen ser mer sykkel enn de fleste i løpet av et år. Han ser ikke veldig mørkt på at Mørkøv ikke er med rent sportslig.

– Jeg er ikke så sikker på at dansken hadde vært tungen på vektskålen med tanke på etappeseirer for Kristoff. Katusha skulle uansett fått slite mot de beste opptrekkstogene, mener han.

Men Eriksen, som selv har lisens som sykkelagent, har en utenomsportslig teori om hva som har skjedd med Mørkøv:

– Det kan være en del av et spill. Det er ikke sjelden at ryttere som er på utgående kontrakt med et lag får beskjed om å resignere før et stort ritt. Da blir de truet med å ikke få kjøre rittet om de ikke signerer.

Mørkøv har, i likhet med Kristoff, en kontrakt som går ut etter denne sesongen og har tydelig uttalt at det er Kristoff som avgjør deres felles framtid.

– I dette tilfellet kan det ha blitt brukt som et ledd kontraktsforhandlingene med Alexander Kristoff. Det er kun spekulasjon fra min side, men kanskje har håpet vært å sikre seg Mørkøv før Tour de France for å få Kristoff mer på glid, sier Arild Eriksen.

Lover Kristoff hjelp

Katusha har ikke offentliggjort sitt Tour de France-lag, men bekrefter til NRK at Mørkøv er ute av laget. De hevder likevel det er sportslige grunner til uttaket.

– Ledelsen i laget har tatt dette valget av ulike grunner. Det er ulike egenskaper man ser etter i et lag. Alexander kommer til å få nok hjelp, sier lagets pressetalsmann Phillippe Maertens til NRK.

– Kan Team Katusha Alpecin si at Kristoff fortsatt er lagets førsteprioritet i Tour de France?

– Absolutt! Vårt mål er å få Tony Martin i gul trøye på prologen og deretter jobbe for etappeseiere til Alex, påpeker Maertens.

Selv om Kristoff helst ville hatt med sin danske hjelper er han fortsatt topp motivert for Tour de France.

– Jeg er motivert uansett hvordan laget ser ut. Formen er god så jeg har fortsatt tro på gode resultater, skriver han i en SMS til NRK.

Manager Joona Laukka tror en ny kontrakt for Kristoff vil ordne seg under Tour de France.

– Han er trygg på seg selv og vi tror han kommer til å øke markedsverdien sin i løpet av de tre ukene, sier Joona Laukka.