Kristoff foretrukket som Uno-X-spurter

Brann henter forsvarsspiller fra LSK Kvinner

Forsvarsspilleren Mia Authen (22) er snart ferdig i LSK Kvinner. Hun har signert for Brann på en kontrakt ut 2028.

Det opplyser Brann på sitt nettsted mandag.

Authen har vært i LSK Kvinner siden 2017 og har vært en fast brikke på laget denne sesongen. Etter kampen mot Lyn 6. juli, blir hun Brann-spiller.

– Det føles som rett tidspunkt for min egen del å ta et nytt steg. Det kjennes veldig bra, og det er stort å signere for Brann, sier Authen.

Sportslig leder Aleksander Olsen peker på Authen som en av de mest lovende forsvarsspillerne i landet med stort videreutviklingspotensial.

– Hun er midtstopper, men kan også bekle sideback. Hun har to gode føtter, meget gode fysiske forutsetninger for å bli en stødig spiller på høyt internasjonalt nivå og med en spennende rekkevidde i spillet sitt, sier han.

(NTB)