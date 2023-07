Kristoff får spurtsjansen igjen i Tour de France

Brighton-kapteinen forlenget

Lewis Dunk (31) blir værende i Brighton også de neste årene. Han har inngått en ny avtale til sommeren 2026.

Midtstopperen bikket over 400 kamper for Brighton sist sesong. Han har spilt førstelagsfotball i klubben siden 2010.

– Lenge leve kapteinen! Jeg er veldig glad for at han har signert den nye kontrakten. Dette er gode nyheter for Lewis og klubben, sier Brighton-manager Roberto De Zerbi i en uttalelse.

Dunk fikk kapteinsrollen foran 2019/20-sesongen. Brighton har vært i Premier League siden høsten 2017.

