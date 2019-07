Kristoff erkjenner «hemmelig» problem: – Alle på laget sliter

– Følelsen i år er vesentlig dårligere enn i fjor. Jeg føler meg tung, og jeg tror jeg vet hva problemet er, men det tar vi internt, sier Kristoff til NRK etter målgang på lørdagens etappe.

Kristoff sier han føler seg veldig dårlig, men avkrefter at han er syk.

– Du er litt hemmelighetsfull?

– Vi vet ikke hva som er galt, men jeg har en anelse. Jeg føler hele laget har underprestert, kanskje, forteller en ordknapp Kristoff.

– Alle på laget sliter

Videre sier han at det blir en evaluering om hva som har gått galt etter touren.

– Det virker som om alle på laget sliter, ikke bare meg. De andre på laget klager over samme følelse. Vi må finne ut av hva problemet er.

– Dreier det seg om ernæring?

– Ja, det kan være. Vi får se, sier kryptisk Kristoff.

UAE-laget hadde et strengt vektregime under fjorårets Tour de France, noe Kristoff ikke var veldig fornøyd med. Han understreker at det ikke er samme problem denne gangen.

Nordmannen har en andreplass som beste plassering i årets ritt.

Før lørdagens tøffe alpeetappe fryktet Kristoff at han ikke skulle klare tidsfristen. Lørdagens etappe ble fredag kveld redusert ned til 59 kilometer, noe som gjorde tidsfristen overkommelig for Kristoff.

Han syklet i mål 20 minutter og 50 sekunder bak italienske Vincenzo Nibali, som vant lørdagens etappe.

Har vært misfornøyd

Kristoff avskriver nesten seg selv på morgendagens etappe i Paris, etappen han vant i fjor.

– Jeg har ikke de største forhåpningene i morgen, men er man heldig, kan alt skje.

VANT SAMMENLAGT: Egan Bernal (i gul trøye) blir gratulert av lagkamerat Geraint Thomas etter målgang på lørdagens etappe. Foto: Marco Bertorello / AFP

Kristoff kom til UAE fra Katusja før fjorårssesongen. Han har kontrakt med laget i to år til.

Egan Bernal vinner Tour de France sammenlagt. 22-åringen er den yngste vinneren av touren siden 1909.

Geraint Thomas og Steven Kruijswijk blir nummer to og tre i sammendraget.