Kristoff er Norges kaptein

Engen videre – Hansen ute

Ingrid Syrstad Engen og hennes lagvenninner i Wolfsburg kan glede seg til mesterligafinale søndag etter 1-0-seier over Caroline Graham Hansens Barcelona.



Engen var involvert da Wolfsburg tok ledelsen etter en snau time, med en flott crossball til Svenja Huth. Innlegget fra høyre ble bare halvklarert. Ewa Pajor prøvde seg med et flygende brassespark, og via en Barcelona-forsvarer havnet ballen hos svenske Rolfö, som scoret fra kort hold.



Dermed blir det Wolfsburg som får møte Lyon eller Paris Saint-Germain i finalen.