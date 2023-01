– Hun har jo blitt et nytt menneske. Hun er så god i vinter. Hun trenger å bekrefte form for å gå VM-sprinten og hun viser at hun er i kjempeposisjon til det, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Skistad har denne sesongen levert imponerende, etter et par trøblete sesonger. 23-åringen vant både sprinten under den nasjonale åpningen på Beitostølen og NM-gull på Gjøvik forrige uke.

Og nå kan det også bli hennes første verdenscupseier. Prologen i den klassiske sprinten i franske Les Rousses var i hvert fall av det imponerende slaget.

Der var hun raskest av alle og gikk inn til seier, 1,9 sekunder foran tyske Laura Gimmler og 3,4 sekunder foran Jonna Sundling.

I VM i Planica er det nettopp klassisk sprint på programmet, den 23. februar.

Skistad overrasket seg selv

– Jeg skjønner ingenting. Jeg følte meg helt grei også, så det er litt overraskende. Men det er ikke feil det, sier Skistad til NRK etter prologen.

– Det er veldig kjekt med norsk prologseier. Hun gikk en kjempegod prolog. Hun så avslappet og sterk ut, så dette kan bli bra, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til NRK.

Skistad var tidligere en del av rekruttlandslaget, men har de siste to sesongene stått utenfor landslagssystemet og heller trent i klubblaget Konnerud.

– Kristine går med en selvtillit og trygghet som aldri før, sier Bjørn.

LANGRENNSEKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nå går hun jo for å ta sin første verdenscupseier og stoppe de umulige svenskene. Det er jo først nå alle de har kommet inn, sier Bjørn videre, og sikter til det svenske sprintlaget med Maja Dahlqvist, Linn Svahn og Jonna Sundling i spiss.

Alle de norske videre

Det er første gang Skistad vinner en prolog i verdenscupen, og det i klassisk. Før denne sesongen hadde hun en 18. plass som best i klassisk sprint i verdenscupen, mens hun denne sesongen har tatt seg til finalen i to verdenscupsprinter i klassisk.

I begge de to tilfellene (Ruka og Beitostølen) endte hun på en femteplass. I fri teknikk har hun to fjerdeplasser som beste resultat i verdenscupen, fra 2020 og 2021.

På spørsmål om lørdagens renn kan bli rennet hvor hun for første gang tar steget helt opp på toppen av pallen, svarer hun:

– Vi får se. Jeg satser på at det løsner litt utover, så kan jo alt skje, sier hun – og det altså etter en suveren prologseier.

– Det så lekende lett ut på oppløpet, sammenlignet med andre som sliter med å skape fremdrift, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om prologen til Skistad.

I tillegg til Skistad, er også de andre norske utøverne videre. Ane Appelkvist Stenseth ble nummer fem, Mathilde Myhrvold nummer ni, Lotta Udnes Weng nummer 14, Maria Hartz Melling nummer 22 og Anna Svendsen nummer 26.

Også for de norske herrene ble det en god prolog. Johannes Høsflot Klæbo vant knepent foran Erik Valnes og franske Lucas Chanavat.

Even Northug, Håvard Solås Taugbøl, Sivert Wiig, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar kom alle blant de 17 beste er også videre.

Kvinnenes kvartfinaler starter 14.30, mens herrenes kvartfinaler starter 14.57.