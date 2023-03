Skistad med knusende prologseier: – Total utklassing

– Det er total utklassing fra Kristine Stavås Skistad her, utbrøt NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Da hadde han nettopp sett Skistad gå inn til den beste tiden i prologen, med startnummer fem. På det tidspunktet var hun over seks sekunder foran Mathilde Myhrvold.

I VM ble Skistad slått av fire svensker. To av dem, Emma Ribom og Linn Svahn, stilte ikke i tirsdagens sprint. De to andre, verdensmester Jonna Sundling, og bronsevinner Maja Dahlqvist, var rett og slett sjanseløse mot Skistad.

Kvartfinalene starter 14.00 og kan følges her og på NRK TV/NRK 1.

Sundling var best av dem, på en tredjeplass, 3,67 sekunder bak Skistad, mens Dahlqvist var hele 9,31 sekunder bak.

– Skistad har gjort en enorm prolog her, sa Bjørn etter Dahlqvists prolog.

KLART BEST: Kristine Stavås Skistad var raskest i prologen.

– En oppvisning av Skistad, som har tatt et stort steg denne sesongen, og som absolutt er en seierskandidat. Prologen er i hvert fall meget oppløftende, sa Bjørn videre.

Skistad og de svenske sprintstjernene har flere ganger sendt stikk til hverandre og den norske 24-åringen la ikke skjul på hva hun tenkte etter VM-sprinten.

– Det er surt. Det er kjedelig. Jeg skal jobbe hardt de neste to årene for at det ikke skal skje i Trondheim. Man må bare bli bedre, rett og slett, sa Skistad den gang.

Kvartfinalene starter 14.00 og kan følges her og på NRK TV/NRK 1.

V-cup langrenn: sprint Du trenger javascript for å se video.

Hedda Østberg Amundsen ble nummer to i tirsdagens prolog, mens verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble nummer fire og dermed økte hun ledelsen i verdenscupen til 95 poeng ned til Jessie Diggins.

Alle de tolv norske løperne gikk videre til kvartfinalene.

Prologseier til Klæbo - Pellegrino slått ut

Johannes Høsflot Klæbo var den store favoritten hos mennene og forhåndsfavoritten innfridde i prologen.

Med både en rask åpning og en rask avslutning vant han prologen, 1,61 sekunder foran Jules Chappaz. Franskmannen overrasket med bronse på VM-sprinten og viste at formen fremdeles er meget god.

Like bra gikk det ikke for Federico Pellegrino. Italieneren var nesten elleve sekunder bak Klæbo og ble dermed overraskende slått ut.

Elleve norske herreløpere gikk videre, med Even Northug (3), Lars Agnar Hjelmeset (4) og Erik Valnes (6) også inne blant de ti beste. Harald Østberg Amundsen var den eneste nordmannen som ikke klarte å ta seg videre.

For Northug var det en solid opptur. Etter nyttår har han ikke kommet seg til finalen i en sprint i verdenscupen og VM, mens han var i finalen i tre av fire sprinter i verdenscupen før nyttår.

– Jeg var overrasket selv da jeg kom i mål, sier Northug til NRK om egen prolog.

Norsk hegemoni

Flere verdenscuprenn har denne sesongen vært preget av få deltakere. Syv verdenscuprenn for kvinnene har hatt under 40 deltakere og til tross for hele tolv norske kvinner i Drammen var det ikke mer enn 40 løpere på startstreken.

Sprinten i Drammen har stort sett vært en norske lekegrind. For herrene har 14 av 18 utgaver blitt vunnet av nordmenn, men Richard Jouve brøt en rekke på åtte strake seirer i sykdomsfraværet til Johannes Høsflot Klæbo i fjor.

For kvinnene har det endt med seier i 11 av 18 utgaver og siden 2014 har Maiken Caspersen Falla vunnet seks av syv bysprinter i Drammen, med 2017 som det eneste unntaket. Etter at sprinten ble flyttet til Konnerud i 2020 og avlyst på grunn av koronaviruset i 2021, kronet hun en stor karriere med seier i Drammen i fjor.

Kristine Stavås Skistad er selv fra Konnerud i Drammen og ble nummer fire i den nevnte sprinten på Konnerud i 2020. Det var Skistads beste verdenscupplassering før denne sesongen, hvor hun har fått sitt virkelige gjennombrudd med sin første verdenscupseier.

Den kom i franske Les Rousses i januar og hun var også den som var nærmest de svenske løperne i VM-sprinten i Planica, hvor det ble firedobbelt svensk foran Skistad og Tiril Udnes Weng.

De to norske løperne har begge tatt seg til finale i alle klassiske sprinter de har gått i verdenscup og VM denne sesongen, fire ganger hver.