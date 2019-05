Kristiansen trosser «fotballskade»-smertene for finale

Det har vært en vellykket førstesesong for Veronica Kristiansen i den ungarske storklubben Györ. Seriegullet er sikret, og i helgen kan den krones med mesterligaseier.

Men sesongen har også vært preget av store smerter for landslagsstjernen. Siden i fjor høst har hun slitt med en betennelse i symfysen (bruskforbindelse i bekkenet).

– Hvis jeg spilte 30 minutter kunne det være rimelig vondt etter kamp. Smerten avhenger av hvor mye jeg gjør av bevegelser, og jeg har jo veldig eksplosive bevegelser, så fintene og sprintene er hurtige og det er med på å forsterke skaden. Etter en hard håndballøkt kunne det nesten være vanskelig å reise seg opp fra sofaen, forklarer Kristiansen til NRK.

Må ta pause

MÅ HVILE: – Det er denne sommeren jeg kan gjøre noe med denne skaden her og det er viktigere at jeg ikke sliter med den neste sesong også, sier Kristiansen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

28-åringen ønsket ikke å ta en pause midt i sesongen, og fullførte EM for Norge og har vært også sentral i Györ.

– Men det siste halve året har jeg tatt ekstremt mange hensyn. De første månedene etter EM var treningsmengden nesten halvert, sier «Vikki».

På den måten er hun blitt bedre og holdt skaden stabil, men hun er ikke helt kvitt smertene. Derfor tvinges hun til å ta flere måneders pause fra håndballen i sommer.

– Det er en litt merkelig skade, forteller hun.

– Første gang jeg hørte om det, så fikk jeg beskjed om at det er en veldig vanlig skade for fotballspillere. Nesten alle jeg har hørt med som har hatt den, er blitt operert. Men jeg har klart å holde det såpass under kontroll at det med min kropp vil hjelpe med en håndballpause og opptrening, mener Kristiansen. Hun er derfor ikke med når håndballjentene møter Hviterussland i VM-kvalifiseringen 31. mai og 5. juni.

– Vil ikke klage

SENTRAL: Veronica Kristiansen var en av Norges beste spillere under EM i desember, som endte med en skuffende femteplass. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta med rehabilitering, fordi denne tilstanden har stått lenge hos Veronica nå. Jo lengre tid en belastningsrelatert skade har vart, jo lengre tid tar den å leges. Men i de fleste tilfeller hjelper det å ta pause fra den idretten man har fått plagene fra, og vi er konservative med tanke på kirurgi, sier landslagslege Anne Froholdt.

Hun understreker at det ikke er medisinsk uforsvarlig for Kristiansen å spille kamper.

Og denne helgen kan ingenting stoppe bakspilleren i mesterligaens finalespill «final 4» i Budapest. Lørdag venter norske Vipers Kristiansand, hvor søsteren Jeanett spiller, i semifinalen.

– Jeg nekter å la meg prege av det. Og jeg vil ikke klage for da blir hodet påvirket mentalt av det også, sier Kristiansen.

Hør siste episode av håndball-podkasten TimeOut – «Vipers Spesial» her: