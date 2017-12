Kristiansen løste VM-floka med psykologhjelp: – Det har vært tøft

– Det har vært tøft. Frustrerende og irriterende, sier Veronica Kristiansen om starten på håndball-VM i Tyskland.

I første VM-kamp traff hun bare på to av sju skudd. Også mot Argentina ble det flere bom enn treff fra FC Midtjylland-proffen, som er toppscoreren i den danske serien.

Men en av Norges viktigste spillere skjønte ikke hvorfor det butta.

– Jeg vet ikke. Det er skuddene mine jeg er minst fornøyd med, men jeg må prøve å ta med meg det positive, fortalte Kristiansen til NRK tidligere denne uka.

Psykologhjelp

Så snudde det. Mot Polen ble hun Norges toppscorer med seks mål.

«Vikki» var tilbake.

– Jeg har jobbet hardt utenfor banen, både fysisk og mentalt. Jeg var ikke i tvil om at det ville løsne snart, spørsmålet var når. Jeg tror det er den harde jobbinga på at «nå er det min tur» funka før kampen, forklarer hun ærlig.

– Hvordan har du jobbet?

– Jeg snakker en del med Tom Henning Øvrebø, psykologen vår her. Også har jeg sett meg selv på video for å se situasjonene mine på banen, hvordan jeg går inn i dem og hvordan jeg skyter.

Tidligere toppdommer Øvrebø har jobbet tett med håndballandslaget i forbindelse med jobben som mental rådgiver i Olympiatoppen. Kristiansen har benyttet seg flittig av ham det siste halve året.

– Hun spilte sånn passe under firenasjonsturneringen i Bergen, og sånn passe i VMs to første kamper, og da kan det fort gå på psyken løs. Jeg tror det å ha noen å prate med for å se ting på en litt annen måte, er viktigere enn vi tror. Og på én kamp kan alt snu, sier NRKs håndballekspert, Geir Oustorp.

– Gull verdt

Landslagstrener, Mia Hermansson Högdahl, var også involvert i endringen.

– Hun har høy motivasjon for å prestere. Jeg pratet litt med henne, vi har sett på klipp for å vise henne hvor god hun er, men den største jobben har hun gjort selv, sier hun.

Å ha venstrebacken i storslag er svært viktig for Norge i jakten på verdensmestertittelen.

– Vi får et helt annet trykk fra den posisjonen, så det er gull verdt at «Vikki» kom i gang, mener Högdahl.

– Hun er superviktig for Norge. Thorir Hergeirsson har bygd opp laget sitt rundt henne, og hun har kvaliteter som alle trenere ønsker, både med forsvarsspillet og tempoet sitt, sier Oustorp.