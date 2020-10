På 80-tallet satte Kristiansen noen norgesrekorder på langdistanse som har vist seg vanskelige, for ikke å si umulige, å slå. 64-åringen har fortsatt rekordene på 5000, 10.000, halvmaraton og maraton.

Men lørdag røk Kristiansens norske bestenotering på 10 km gateløp da Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) vant Hytteplanmila på 30.32. Kristiansens gamle bestenotering var på 30.57, og ble altså knust med 25 sekunder.

– Det er nok det aller beste jeg har gjort noen gang, uansett bane, gateløp eller terrengløp. For denne tiden på 10-kilometer er sterkt, og jeg driver med en tidsidrett, så det er helt klart mitt beste løp, sier Grøvdal til NRK.

Hun har blant annet EM-bronse på både 10.000 meter og 3000 meter hinder å sammenligne med, samt sjuendeplass på 5000 meter i OL.

Tiden er faktisk den 16. beste i verden gjennom tidene på 10 km gateløp, den fjerde beste tiden i år. Det er den nest beste tiden i Europa noen gang. Altså et internasjonalt toppløp.

– Jeg er lettet, for jeg har hatt som mål å løpe på disse tidene hele livet mitt. I dag hadde jeg virkelig dagen og fikk igjen for det jeg har trent, så det er veldig deilig, sier Grøvdal.

– Løp ikke for rekorder

– Det var et flott løp, fastslår Ingrid Kristiansen når NRK får tak i henne på telefon.

SUPELLØP: Når du slår Ingrid Kristiansens personlige rekord med 15 sekunder, har du løpt ei mil temmelig raskt. Foto: Cecilie S. Andersen / NRK

Hun hørte på mens hun drev med dugnad på hytta, blant annet fordi hun selv trener for flere kvinner som deltok i løpet.

– Det er jo på tide at noen slår tidene mine. Men du kan si at vi løp aldri for rekorder på vei. Jeg sprang for å vinne løpene, sier Kristiansen.

Når hun er glad for at hennes tider blir slått, handler det også om at norske kvinnelige friidrettsutøver skal levere prestasjoner som blir lagt merke til. Mens brødrene Ingebrigtsen og Karsten Warholm har levert verdensklasseresultater og fått massiv medieomtale de siste sesongene, har kvinnene havnet litt i skyggen.

Norges beste friidrettskvinner har også havnet i skyggen av langrennsløperen Therese Johaug de gangen hun har snørt på seg løpesko de to siste sesongene.

Har irritert seg

Det var stor oppmerksomhet da Johaug tok NM-gull på både 10.000 meter og terrengløp i fjor, og ikke minst da hun løp 10.000 meter på 31.40,67 på Bislett i juni.

– Johaug-fokuset har irritert meg grenseløst, innrømmer Ingrid Kristiansen.

SIRKUS: Media flokket seg rundt Therese Johaug på Bislett, og Ingrid Kristiansen (t.h.) var heller ikke langt unna. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Kristiansen poengterer at det ikke er Johaugs løping som irriterer henne. Irritasjonen fordeler seg mer mellom medias manglende evne til å løfte fram de norske friidrettskvinnene og manglende prestasjoner på internasjonalt toppnivå av norske kvinner.

Derfor gleder hun seg stort over at tenåringen Henriette Jæger har vist seg fram i flere øvelser denne sommeren, at Hedda Hynne har tatt steget opp i verdenstoppen på 800 meter og at Karoline Bjerkeli Grøvdal nå løper raskere enn noen gang før.

– Jeg og Johan Kaggestad har jo vært litt skarpe. Vi har ikke ment at det som gjøres er dårlig, men det er ikke bra nok, påpeker hun.

– Derfor er det kjempeflott og gledelig å se at det kommer sterke prestasjoner. Jeg håper det kan motivere flere, sier Ingrid Kristiansen.

– Gøy å bidra til oppblomstring

Grøvdal er enig i at det er på tide med flere norske friidrettskvinner i overskriftene.

– Det er veldig viktig. Vi har veldig mange kvinnelige friidrettsutøvere som har gjort det bra. Det har vi vist i år, og det har vi vist før også. Det er gøy å ha løpt fort her, det var gøy da Hedda løp fort i sommer og det er gøy at vi bidrar til at jentene får litt oppblomstring, sier Grøvdal, som påpeker at Johaug-fokuset sier aller mest om statusen langrenn har i Norge.

FLERE KVINNER: Karsten Warholm har prestert på høyt nivå og fått mye oppmerksomhet i 2020, men det har etter hvert også Henriette Jæger (t.v.) og Hedda Hynne (t.h.). Foto: Berit Roald / NTB

Selv tar Grøvdal med seg at en vår, sommer og høst preget av skader (tretthetsbrudd i bekken) er et tilbakelagt stadium. I løpet av de tre siste ukene har hun satt norsk bestenotering på både 5 og 10 km gateløp og sikret seg et suverent gull i NM i terrengløp.

Det gir håp inn mot det som forhåpentligvis blir en OL-sesong.

– Jeg føler jeg er i gang med 2021 allerede. De løpene jeg har gjort nå er en del av neste sesong, så dette er starten på 2021. Jeg er veldig motivert for baneløping også, sier Grøvdal, og påpeker at 10.000 meter kan peke seg ut som en bra distanse

– Jeg gjør det bedre jo lenger det blir, og det er deilig å se, sier hun.

Legger press på Grøvdal

Fra Ingrid Kristiansen får hun med seg en frisk utfordring inn i OL-oppkjøringen.

– Det bør gå an å springe en god 10.000 meter i OL, sier hun.

– Og hva legger du i det?

– Da må hun løpe like fort som meg, da, sier Kristiansen.

Så påpeker hun at media ikke må legge for mye press på Grøvdal, men det skal noe til å legge mer press på isfjordingen enn hun akkurat selv har gjort.

Kristiansen har nemlig en personlig rekord på 10.000 meter på 30.13,74. Det var i sin tid verdensrekord. Nå holder det til en 19. plass på verdensstatistikken.

Grøvdal er nummer 146 på den lista med 31.14,07.

Det er med andre ord et stykke opp til Kristiansens norske rekord. Men lørdagens løp tyder i hvert fall på at Karoline Bjerkeli Grøvdal er nærmere enn noen gang før.

PS. Vienna Søyland Dahle ble nummer to i Hytteplanmila på 33.18. Dahle er norsk mester av året både på 10.000 meter og halvmaraton. Kristine Eikrem Engseth fulgte fem sekunder bak Dahle på tredjeplass.