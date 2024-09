Kriserammede Lillestrøm forsterket spillerstallen

Solbakken om egen framtid: – Stor sannsynlighet for at jeg gjør noe annet etter VM uansett

Ståle Solbakken sier at han etter alt å dømme er ferdig som norsk landslagssjef når kontrakten hans går ut, uavhengig av om Norge tar seg til VM i 2026.

– Mens jeg er ung og viril, så skal jeg gjøre noe annet også. Jeg har sagt nei til en del klubbjobber nå som egentlig har fristet meg, for jeg er fast bestemt på å gjøre et siste forsøk her, sa Solbakken da han møtte pressen mandag.

– Jeg har sagt hele tiden at jeg tar den kvaliken her nå, og så tror jeg det er stor sannsynlighet for at jeg gjør noe annet etter det uansett. Om vi går dit eller ikke dit.

– Så dette er siste kvalik?

– Det tror jeg mest sannsynlig, ja, sier Solbakken.

– Jeg trives veldig godt med gutta, men det er jo altfor få kamper. De syv-åtte månedene nå har vært et mareritt. Du har fire privatkamper, hvor du vet de at de to siste går inn i sommerferien til gutta. Det koster, men alle møtte opp og ga alt. Det viser at vi har en kultur som er veldig bra og er det som gjør at jeg synes det er givende også.

Landslagssjefens nåværende avtale strekker seg ut 2025 og forlenges dersom landslaget når playoff våren 2026. Hvis Norge kvalifiserer seg til VM 2026, forlenges kontraktstiden til etter mesterskapet.

Solbakken sier han ikke har gått i dialog med noen når det gjelder andre jobber, selv om det ikke har stått på tilbudene. Han går ikke inn på detaljer, bortsett fra at det har kommet tilbud fra topp fem-ligaer – og at han har fått tilbud fra Saudi-Arabia, men at det ikke var noe han vurderte.

– Der brukte jeg ikke så lang tid. Jeg hadde vel sittet litt i glasshus hvis jeg hadde gått dit etter Qatar, sier landslagssjefen.

Solbakken og landslaget hadde flere markeringer mot VM i Qatar.