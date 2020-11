Ekspert mener ledelsen må vurdere å sende Weng hjem etter kriseprolog

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Over målstreken i sprintprologen var 29-åringen hele 25,8 sekunder bak vinner Ane Appelkvist Stenseth. Weng endte på en 67. plass og dermed utenfor topp 30-listen.

Det betyr at hun ikke får gå kvartfinale senere i dag. Wengs prestasjon i den 1,4 kilometer lange sprintløypa i Finland fredag morgen er svært oppsiktsvekkende og gjorde NRKs kommentatorer overrasket.

– Hva skjer med Heidi Weng? Hun har virket utenfor den siste perioden. Det er ikke den Heidi Weng vi kjenner, sier Jann Post – og fikk støtte av ekspert Torgeir Bjørn.

SLÅTT UT: Heidi Weng, her i pressesonen etter sprintprologen i Ruka i Finland fredag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Akkurat nå sitter det i hodet

Heidi Weng innledet intervjuet med NRK med å si at «det ikke var så mye som egentlig skjedde» og avviste at det var noe fall underveis i prologen.

– Det må ha vært noe som ikke fungerte?

– Det var egentlig bare hodet som ikke fungerte helt.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hvor stressende har det siste døgnet vært?

– Ja, som sagt, jeg tror det sitter litt i hodet akkurat nå.

– Er det redselen for å bli smitta?

– Jeg vet ikke, det bare… Jeg har vært kanskje litt… Akkurat nå bare sitter det i hodet, så da klarer jeg ikke å gå fort.

Landslagstrener Ole Morten Iversen sier dette når NRK påpeker at Weng sier hodet ikke fungerte.

– Det er mulig det. Vi var alle fornøyd med at hun kom til start og gjennomførte. Det er helt greit, sier Iversen.

Ber ledelsen og Weng ta grep

NRK-ekspert Torgeir Bjørn har fått med seg uttalelsene fra den norske leiren. Han er tydelig på at Weng og ledelsen må vurdere å ta grep, selv om det gjenstår både en ti kilometer klassisk intervallstart lørdag og en like lang jaktstart i fristil søndag.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet med kommentatorkollega Jann Post sist sesong. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Jeg mener, basert på det Heidi selv sier, at ledelsen må vurdere å sende henne hjem. Hvis hun er så langt unna normalt slag og ikke helt i mental balanse, så bør hun droppe konkurransene, reise hjem og finne roen. Slik at hun finner seg selv igjen. Det viktigste er ikke å gå skirenn akkurat nå. Det er heller ikke det viktigste i livet, sier han.

Ekspertkollega i NRK, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, har følgende vurdering av situasjonen:

– Hun har selv valgt å reise til Finland og må i samråd med teamet rundt finne en god løsning på gjennomføring av denne helgen. Av det jeg kunne se underpresterer hun, og det henger godt sammen med at hun sier hun ikke er mentalt tilstede. Det blir spennende å se om hun fungerer bedre i de to distansene som følger.



– Hvis ikke må hun kanskje gå noen runder for å se om det å reise på skirenn nå er fruktbart i et langsiktig perspektiv. Alle ønsker en Heidi Weng i balanse til VM.

Heidi Weng ute etter prologen Du trenger javascript for å se video.

Var skeptisk før avreise

NRKs kommentatorer påpekte at Weng har vært mer preget av koronasituasjonen enn de fleste på langrennslandslaget.

Det la hun selv ikke skjul på under langrennsåpningen for en uke siden, der reisen til verdenscupavslutningen i Canada i mars sist sesong fortsatt preget henne.

Det ble trolig ikke bedre av at det norske landslaget startet oppholdet i Finland onsdag og torsdag med en skikkelig koronakaos. Allroundtrener Eirik Myhr Nossums først positive, deretter negative koronaprøve, sendte hele laget i en nesten ett døgn lang karantene.

Johaug videre

Landslagstrener Iversen kunne imidlertid glede seg over flere prestasjoner i tillegg til Stenseth. Tiril Udnes Weng hadde femte beste tid i prologen. Hedda Østberg Amundsen ble nummer ti, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen tok 18. og 19. plassen.

Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold delte 27. plassen, mens Therese Johaug ble nummer 30 og får gå kvartfinale.

Helene Marie Fossesholm røk i likhet med Weng ut i prologen.

Ingen overraskelser i herreklassen

På herresiden ble det få store overraskelser. Johannes Høsflot Klæbo vant prologen foran landsmann Erik Valnes. Det skilte bare 1,62 sekunder mellom de to.

VANT - IGJEN: Ikke suveren, men best i prologen i Ruka, Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

Håvard Solås Taugbøl tok fjerdeplassen, Pål Golberg, Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar fulgte på henholdsvis syv, ti og 12.

De typiske norske distanseløperne kom imidlertid til kort. Det blir ingen kvartfinale på verken Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth.

PS: Klokken 12.15 starter kvartfinalene i fredagens sprint. Den ser du både på NRK1 og NRK.no.

PS 2: Lørdag fortsetter minitouren i Ruka med 10 og 15 kilometer klassisk intervallstart. Søndag er det 10 og 15 kilometer jaktstart i fristil.