Krisen fortsetter – West Ham ble Manchester Uniteds førjulsmareritt

Osimhen signerte ny Napoli-kontrakt

Superspissen Victor Osimhen har forlenget med den italienske fotballklubben Napoli.

Den nye kontrakten varer til 2026. Det bekrefter den regjerende Serie A-mesteren i sosiale medier lørdag.

Osimhen har spilt for Napoli siden overgangen fra Lille i 2020. Forrige sesong ble 24-åringen toppscorer i Serie A med 26 mål, og var med det en nøkkelspiller for at klubben vant ligaen for første gang på 33 år.