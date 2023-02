Krisemøte før VM: – Vi satte skapet på plass

– Det er alltid like sjokkerende for arrangøren hver gang vi kommer, «shit det er treningsdag i dag», sier Marte Olsbu Røiseland.

Da hun og resten av verdenseliten i skiskyting inntok skiskytterstadion her i den tyske VM-byen Oberhof mandag, var det mange som fikk seg en overraskelse.

Løse og humpete forhold fikk VM-stadion til å minne om et kretsrenn for barn.

– Det var litt som å konkurrere når vi var unge. Da forberedte de ikke løypa så mye, så det var bare mange kuler og det gjaldt å treffe riktig hull med albuen, mimrer Johannes Thingnes Bø.

MINNER: Johannes Thingnes Bø mente forholdene lignet på renn fra barndommen. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Arrangørene hadde nemlig frest opp løypa kort tid før mandagens trening, og skapt forhold som gjorde det vanskelig for skiskytterne å forberede seg til blandet stafett på onsdag.

– Fascinerende

Humpene på standplass gjør det nemlig vanskelig for utøverne å tilpasse geværet og finne den optimale stillingen på liggende skyting.

– Det er fascinerende hvordan det kan være såpass med snø og forhold og så virker det som noen har glemt å preppe løypa, sier Ingrid Tandrevold og legger til:

– Jeg er litt spent på hvordan det kommer til å bli og om de ødela for hele uka i går eller om de har klart å redde det inn.

Tandrevold var blant dem på mandagens trening som virket mest misfornøyd, og ga klar beskjed til det norske støtteapparatet hva hun mente. Men også andre land var irriterte.

– Det var litt grus i det tyske maskineriet, beskriver Sebastian Samuelsson og får støtte fra lagvenninne Elvira Öberg:

– Det var ikke veldig imponerende forhold i går i løypa og på standplass.

– Satt skapet litt på plass

Norge og flere andre land tok opp problemene med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) mandag kveld.

Og IBU ga arrangøren klar beskjed.

KLAR BESKJED: Teknisk delegert, Hans Petter Olsen, satt skapet på plass overfor arrangøren. Foto: Roy Kenneth S. Jacobsen / NRK

– Prepareringen i forkant var ikke helt optimal og ikke helt som vi ønsker det, forklarer teknisk delegert, Hans Petter Olsen, til NRK.

– Vi hadde noen møter med arrangøren og sa klart ifra hvordan vi ønsker at det skal være, og satt skapet litt på plass, fortsetter han.

Natt til tirsdag var det minusgrader og etter iherdig innsats fra arrangøren var forholdene bedre på tirsdagens trening.

– I dag er det veldig, veldig bra. De har fulgt alle anbefalinger. De har gjort en kjempejobb og vært veldig flinke. I dag er det helt perfekte forhold, sier Olsen i solskinnet i Oberhof.

Sikker på topp forhold

FORDEL: Sturla Holm Lægreid vil helst ha løse forhold og mener det er en fordel for han. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Han er nå optimist på fortsettelsen.

– Jeg er veldig sikker på at det blir helt topp forhold, i hvert fall i morgen. De har vært veldig flinke og jeg er sikker på at de kommer til å følge den linja videre – og hvordan værforholdene ellers er i Oberhof er noe vi ikke kan styre, sier Olsen.

Til noens glede og til andres skuffelse. For Sturla Holm Lægreid og Martin Ponsiluoma skulle gjerne ønske forholdene var så tøffe som overhodet mulig.

– For min del er det bra at det er løst, for da får jeg litt fortrinn på konkurrentene, men dersom det blir panserføre er det veldig mange andre som også klarer å gå fort, sier Lægreid som har en meningsfelle fra andre siden av grensen:

– Jeg synes at det var kjempemorsomt. Jeg liker de tøffe forholdene og det er en fordel for meg, slår Ponsiluoma fast.

VM i skiskyting åpner med blandet stafett 14.45 onsdag på TV 2 og radiokanalen NRK Sport.