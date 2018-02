Krever streng straff etter hodesmell: – Sånt vil vi ha bort

Det var i første periode at Oilers Josh Soares traff bortelagets Jonas Oppøyen i hodet med albuen. Oppøyen gikk rett i isen, mens Soares fikk marsjordre.

Nå mener Vålerengas høyreving at disiplinærutvalget må ta grep for å få bukt den røffe spillestilen til Soares.

– Jeg har fått en del hodetaklinger fra han før og fikk kraftig hjernerystelse i en takling for noen år siden. Sånt vil vi ha bort, sier han, før han legger til:

– Han har vist at han ikke respekterer motstandere etter å ha fått straff før, så jeg mener disiplinærutvalget nå må vise at han må endre spillestil og at han må respektere motstanderne sine.

VIKTIG SPILLER: Jonas Oppøyen t.v. avgjør ishockeykampen mellom Vålerenga-Kongsvinger Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere stygge hodeskader

Oppøyen håper likevel at han er raskt tilbake på isen etter den røffe taklingen.

– Jeg har vondt i hodet, men ingen symptomer på hjernerystelse. Jeg må nok ta noen dager borte fra isen for å se litt, men det er ikke noe alvorlig, sier Oppøyen.

Årets sesong har vært preget av flere stygge hodeskader. Emil Nyhus måtte ta noen rolige dager på sidelinja etter å ha pådratt seg en kraftig hjernerystelse i midten av oktober og

RØFT SPILL: Oilers Josh Soares får kritikk for spillestilen sin Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Sparta Sarpsborgs Didrik Nøkleby Svendsen ble utestengt i 20 kamper etter et overfall i kamp mot Lillehammer.

Oilers’ sportssjef Pål Haukali Higson sier de ikke håper Soares mister sluttspillet.

– Det var rett idømt, så ikke mye annet å si enn det. Han er en av våre beste spillere så vi vil gjerne ha han med. Vi får se hva straffen blir, sier Higson.

En dom fra forbundet kan ventes i løpet av et par dager.

Risikerer lang utestengelse

Soares er en såkalt «repeat offender», som har blitt straffet for lignende hendelser før. Det kan ha konsekvenser for straffeutmålingen.

Det vil si at han har en eller flere utestengelser innenfor samme kategori forseelse inneværende sesong, eller de to foregående sesongene.

INGEN KOMMENTAR: Dommersjef, Geir Olsen Foto: Norges Ishockeyforbund

Dommersjef Geir Olsen ønsker ikke uttale seg om lengden på en eventuell straff.

– Jeg vil ikke uttale meg om saken nå i og med at den ligger hos disiplinærutvalget. Er denne taklingen innenfor samme kategori, kan de ilegge en skjerpet straff, sier dommersjef Geir Olsen.

Josh Soares har ikke besvart gjentatte henvendelser fra NRK.