– Det er et stort problem. Regler i Norge gjør at toppidrettsutøvere gjør at man ikke får satset. Mange må velge, og da velger de ofte idretten, sier Leine til NRK.

Hun studerer sykepleie, som består av mye praksis. Kravet til praksis (90 prosent) gjør at Leine ikke får være med på VM-kvalifiseringskampene med Norge. Hun må møte til obligatorisk praksis.

FRUSTRERT: Kristine Leine. Foto: Ragna Sandholt / NRK

– Det er helt tragisk for utøverne og landslaget. De trenger å ha med de beste utøverne, og landslaget skal jo ikke miste en spiller på grunn av praksis. Det må kunne gjøres når det passer alle parter, noe annet er tull, sier Walltin til NRK.

Møttes fredag

Reaksjonene har vært mange etter at nyheten ble kjent torsdag. Fredag møttes NFF, høyskolen, Olympiatoppen og Leine for å finne en løsning.

– Det kan være at det nå løser seg. Vi jobber med en ordning som kan være mulig å få til, sier karriererådgiver i Olympiatoppen, Tonje Hinze, til TV 2.

– Jeg føler at de fikk litt mer forståelse, men vi kom ikke fram til noe. Jeg håper det blir en løsning, sier Leine til NRK.

Hun er ikke alene; dette er et velkjent miljø for idrettsutøvere. Satsing på toppidrett lar seg ikke kombinere med studier, og flere tvinges derfor til å velge.

– Det er stikk i strid med det vi anbefaler, sier Joachim Walltin, og forklarer:

– Vi ønsker ikke å ta noen snarveier, men det må være mulig å legge til rette. Vi bruker lengre tid, det er det vi anbefaler. Det er en del begrensninger, for eksempel hos Lånekassen. Det er en begrensning på åtte år, og hvis du for eksempel tar en master over ti år, får du ikke støtte.

NISO-lederen mener det er for tilfeldig om toppidrettsutøvere får tilrettelagt studiene, og har derfor etterlyst at politikerne tar tak. NISO oppfordrer til å ta utdanning, men opplever at flere kutter ut studiene.

NISO-LEDER: Joachim Walltin Foto: NRK

– Vi må se på 50-prosentsgrensen, som er kravet for å delta på studier. Den må kunne fravikes. Vi må se på lengden for deltidsstudier, som nå er på 8 år, den må vi utvide. Og vi må se på rutiner og regler som kan gjøre det enklere å samarbeide mellom organisasjonen, den enkelte idrettsutøveren og utdanningsinstitusjonen, sier Kari Henriksen (Ap), medlem i familie og kulturkomiteen.

– Ikke greit

I juni i år fremmet Arbeiderpartiet et forslag om bedre tilrettelegging for idrettsutøvere og utdanning. Forsalget er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen, og skal opp på Stortinget i høst.

– Det er vel og bra at politikerne er ute og gratulerer når idrettsutøvere lykkes, men det er viktigere at de tar tak her, sier Walltin til NRK.

Hege Jørgensen, leder for serieforeningen for kvinnefotball, var gjest i Østlandssendingen fredag morgen, og meddelte at dette langt fra er noen ny problemstilling.

OPPGITT: Hege Jørgensen. Foto: Per Onsheim / NRK

– Vi må få nasjonale regler rundt dette, det kan ikke være sånn at hver enkelt spiller må kjempe sin sak. Dette er «top notch» av norsk ungdom, også behandler vi dem på den måten. Det er ikke greit, sier Jørgensen.

– Hvorfor skal fotballspillere få særbehandling?

– Vi må bestemme oss om vi vil ha toppidrett eller ikke. Hvis vi ønsker konkurransekraft, må vi ta konsekvensene av det.