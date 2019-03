Det var i fredagens sprint den svenske juniorens stav to ganger traff russiske Julija Belorukova i ansiktsregionen da begge gikk friskøyting inn mot den siste svingen.

Belorukova ble forbannet, slo etter Karlsson så staven brakk – og ble diskvalifisert.

Til stor irritasjon blant russerne fikk ikke Karlsson noen straff. I henhold til gjeldende reglement gjorde hun ikke noe galt, ifølge renndirektør Pierre Mignerey.

Derfor vil nå Russland foreslå en ny regel.

– Det vil vi. Jeg snakket med Jelena Välbe på telefon, og vi har noen synspunkter vi vil skrive ned og sende til FIS, sier landslagstrener Markus Cramer til NRK.

– Kan få staver i øynene

Välbe er den høyeste politiske lederen i russisk langrenn.

– Det som skjedde var veldig farlig. Uten briller kan man få staver inn i øynene. Man kan ikke gjøre hva man vil med stavene, fastslår Cramer.

Forslaget må gå til regelkomiteen for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Renndirektør Mignerey har ikke gjort seg opp en mening om hva han synes.

– Jeg er nysgjerrig på å se hva det konkrete forslaget blir. Hvis det er å justere en spesiell teknikk, for eksempel at du må ha stavene langs siden av kroppen når du skøyter uten staver, så er spørsmålet om det skaper flere problemer enn det løser, sier Mignerey til NRK, og påpeker at det ikke skjer ofte at utøverne treffer hverandre med staver.

Denne sesongen skjedde det også da Stina Nilsson traff Maiken Caspersen Falla i låret på målstreken i Otepää, men den gangen gikk de ikke friskøyting.

MÅTTE SY: Maiken Caspersen Falla fikk et kutt i låret av Stina Nilssons stav tidligere i vinter.

Sveriges sjef: – Hører ikke hjemme

Frida Karlsson innrømmet umiddelbart at hun var for aktiv med stavene, og sa til NRK at hun skulle skjerpe seg.

Sveriges landslagssjef Rikard Grip har også snakket med henne.

– Det var ulykksalig at hun traff Belorukova med staven ved to tilfeller. Hun gjør det ikke med vilje, men det hører ikke hjemme å veive med stavene som hun gjør. Vi har snakket med henne om det, men vi skal finne en måte å jobbe på med både armer og ben i friskøyting, sier Grip.

Ifølge Cramer vil Russland også foreslå regler for hva som skal være tillatt når man ligger først i et sprintheat.

– Mange tenker at når de er i tet, så kan de gjøre hva de vil. Men noen ganger er det blokkering. Det må bli helt klart hva de kan gjøre og ikke gjøre, sier Cramer.