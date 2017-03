Krever endringer etter Sundby-krasj: – Det er ute av kontroll

– Med maks uflaks risikerer du å dø når en mange hundre kilo tung skuter kjører på deg. Og det kan vi faktisk ikke ta for lett på. Det må en gjøre noe med, sier Skinstad.

Skinstad deltar selv i Ski Classics når han ikke er ekspertkommentator for NRK.

REAGERER: Skiløper og langrennsekspert for NRK, Petter Skinstad. Her fra fjorårets NM i Tromsø. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lørdag gikk han også Birkebeinerrennet, hvor Sundby vant til tross for å ha blitt påkjørt av en TV-skuter et par mil før mål.

Ski Classics, som selv står for TV-produksjonen, har varslet en grundig evaluering av skuterpraksisen.

Men Skinstad mener det burde vært tatt grep for lenge siden etter det han beskriver som flere nestenulykker.

– Bare tull

– Jeg ble selv kjørt forbi av en TV-skuter, som sneia både meg og stavene mine. Det der er helt ute av kontroll i mine øyne, sier Skinstad.

Skinstad mener det nå bør stilles krav om eget skuterspor og, siden det enkelte steder ikke lar seg gjøre, ha bedre opplæring av sjåførene.

– Langrennsløpere beveger seg jo i og for seg ganske likt. Det er jo mulig å forutse ting, for når det blir helt tilfeldig, er det potensielt livsfarlig, sier Skinstad.

– Jeg skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid, skal jeg være helt ærlig. Jeg skjønner ikke hva de holder på med. Vi snakker om et kjøretøy som er laget for å kjøre utenfor preparerte løyper. Det er jo hele poenget med en snøskuter. Så at de skal trenge en langrennsløype for å kunne kjøre, er jo bare tull, sier Skinstad.

– Må se på praksisen

Team Leaseplan-løper Stian Hoelgaard fikk staven ødelagt da en skuter kjørte over den i Toblach i februar.

Hoelgaard påpeker at sporten er helt avhengig av TV-bildene fra skuterne, men han er også enig i at praksisen må skjerpes.

– De som sitter på skuteren bør ha kompetanse som førere, men også som skiløpere og forstå hvordan vi tenker og måten vi går på, for å unngå slike uhell, sier Hoelgaard.

– Sikkerheten må komme først og eget spor kan være en løsning der det er mulig. Det må understrekes at det som skjedde lørdag var helt sykt, uakseptabelt og ikke minst farlig. Skutere må vi ha, men de må absolutt se på praksisen og måten de kjører på, sier Hoelgaard.

Ski Classics har ikke respondert på NRKs gjentatte henvendelser søndag og mandag.

Men etter Sundby-ulykken lørdag beklaget administrerende direktør David Nilsson hendelsen og karakteriserte uhellet som «helt uakseptabelt».

På spørsmål om man bør skille sporet for snøskuterne tydeligere, svarte han:

– Det er et godt spørsmål. Det må vi se på igjen. Det kan kanskje markeres bedre, men det er uansett skuterførerens feil (i dette tilfellet).