Krever endring etter dommerhetsen: – Det må straffes hardere

Europaligafinalen mellom Sevilla og Roma, der førstnevnte vant på straffer, har fått mye oppmerksomhet. Mest fordi Roma-trener José Mourinho skjelte ut dommer Anthony Taylor først under kampen og deretter oppsøkte ham i garasjen med en skyllebøtte etterpå.

Dagen etter viste mobilvideoer at toppdommeren og familien hans ble trakassert og hånet på flyplassen.

– Det er klart at fans har lett for å se seg enige med sine trenere, spesielt når det gjelder Mourinho. Han er en mester på å få folk med seg og mobilisere fansen rundt klubbene han trener. Når han i tillegg har vunnet troféer for Roma og fått en høy stjerne der, og så henger ut dommerne slik han gjør, så er det fort gjort for frustrerte fans å kaste seg på, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

OPPHETET: José Mourinho måtte holdes tilbake på sidelinjen i europaligafinalen. Foto: MARTON MONUS / Reuters

– Jeg tviler sterkt på at Taylor hadde blitt behandlet slik om ikke Mourinho og staben hadde rettet så mye fokus mot avgjørelsene, legger han til.

Fredag publiserte både Den britiske dommerforeningen og Premier League uttalelser.

«Vi er sjokkert og forskrekket over den uakseptable trakasseringen rettet mot Anthony Taylor og familien hans da de reiste tilbake fra europaligafinalen. Ingen skal måtte bli utsatt for slik utilgivelig oppførsel som de måtte i går. Anthony er en av våre mest erfarne og meritterte dommere og vi støtter ham og familien hans fullt ut», lød det fra Premier League.

Må straffes hardere

Ola Hobber Nilsen har i flere år vært toppdommer i Eliteserien, i tillegg til å ha dømt flere fotballkamper på internasjonalt nivå. Han mener det er en klar sammenheng mellom Mourinhos oppførsel, og hendelsene i etterkant av kampen.

TOPPDOMMER: Ola Hobber Nilsen har vært dommer i en årrekke, og ser tydelig sammenheng mellom oppførsel på trenere og fans. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Sammenhengen er åpenbar. En treners oppførsel gjenspeiler gjerne hvordan spillerne oppfører seg, som igjen har sammenheng med hvordan fansen oppfører seg. Supporterne så hvordan Mourinho og spillerne oppførte seg mot Anthony Taylor. Hva gjør de da når de møter Taylor som privatperson? Jo, da er det bare å gjøre som spillerne og trenere, sier Nilsen til NRK.

Nilsen understreker at konsekvensene av dette også går utover de yngste som ser og lærer av de eldre.

– De unge har gjerne forbilder i lys av at man er en god spiller som er flink til å drible eller en trener som er taktisk flink. Så tenker man gjerne at alle egenskapene som disse forbildene besitter er gode. Man tenker kanskje at den type oppførsel mot dommeren er en del av å være en god spiller, eller en god trener, sier Nilsen.

Han forteller at problemet er svært omfattende, men tror imidlertid at en endring i regelverket kan bidra til å unngå slike hendelser i fremtiden.

OMRINGET: Nilsen er ikke fremmed for å bli omfanget av spillere som protesterer mot avgjørelsen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Det er ganske tøft som internasjonal dommer å være han som skal ta tak i Mourinho alene. Jeg vil tippe et godt tiltak kan være å honorere dommere som tar ansvar og håndhever dette, noe FIFA og UEFA ikke har gjort tidligere.

– Jeg tror også vi hadde sett mindre av det dersom det fikk sportslige konsekvenser. For eksempel at en spiller må tas av banen, dersom treneren får rødt kort og ikke klarer å oppføre seg. Men det hadde vært høydramatisk, sier en lattermild Nilsen.

Han tilføyer:

– Først å fremst handler det om integrering og om regelverk. Slike hendelser bør få tydeligere konsekvenser og straffes hardere.

Speiles hos de unge

MÅ TA TAK: Morten André Stokke mener det trengs en holdningsendring mot bredde og- toppdommere. Foto: Privat

«Vi sliter med dommerrekruttering» fastslo fotballpresident Lise Klaveness overfor NRK tidligere denne uka.

Morten André Stokke er leder i Norsk Breddedommerforening, og har selv vært dommer i over 35 år. Som breddedommer har han sett flere eksempler på unge som gjenspeiler «voksne» holdninger.

– Det er ingen tvil om at det trengs en holdningsendring fra øverste hold, for noen har ansvaret her. Når du får beskjed om at 14 år gamle dommere gir seg på grunn av hets, da blir det vanskelig å rekruttere nye dommere, sier Stokke.

Han mener at Norges Fotballforbund bør ansatte personer til å ta seg av slike hendelser, som har fullt ansvar for hetsing av dommere.

Likevel poengterer han at alt stammer fra «øverste hold», og da særlig fra de aller største internasjonale ligaene.

– De største trenerne som Pep, Mourinho og Klopp bør straffes hardere når de går ut slik mot dommerne. jeg synes FIFA og UEFA bør være enda mer nådeløse i de beslutningene og sette et tydelig eksempel, sier Stokke

– Koordinert strategi

Liverpool-manager Jürgen Klopp ble bøtelagt og utestengt i sesongens siste hjemmekamp etter å ha jublet rett i ansiktet til fjerdedommeren og så uttrykte sin tydelige misnøye med hoveddommer Paul Tierney etter kampen mot Tottenham i april.

BLE UTESTENGT: Liverpool-manager Jürgen Klopp ble utestengt i én kamp og bøtelagt etter at han gjorde det klart hva han syntes om Premier League-dommeren Paul Tierney. Foto: Reuters

Og Klopp, Fulhams Marco Silva, Tottenhams Cristian Stellini og tidligere Leeds-manager Jesse Marsch er bare noen av managerne som har fått se det røde kortet.

– Hvorfor tror du så mange profilerte managere er så utagerende som de er?

– En god del av det er nok sinne, frustrasjon og adrenalin. De er vinnerskaller under enormt press. Men jeg tror også en god del håper at det kan lønne seg å legge press på dommere. Ingen ønsker å være det «snille» laget som bare godtar å få avgjørelser imot seg. Om vi går tilbake til Mourinho, så har han stadig bedt sine spillere om å protestere jevnlig. Da er det ikke bare sinne og frustrasjon; det er en koordinert strategi, mener Haugstad.

ENGASJERT: Pep Guardiola har stort sett holdt seg i tøylene denne sesongen, men fikk et gult kort under møtet med Nottingham Forest i februar. Foto: Reuters

Haugstad påpeker at dommerne må bli mer konsekvente om det skal kunne endre trenernes oppførsel.

– Dommere har nå fått gule og røde kort de kan gi trenere, og de kan bruke dette tidligere i kamper. Det finnes jo et prinsipp om at bare kapteinen kan snakke til dommeren, og det bør følges på en strengere måte, sier fotballskribenten.

– Hvilke konsekvenser har det at forbilder behandler andre respektløst?

– I verste fall kan det blir en normal og akseptert del av det å være trener. Går det i denne retningen, er vi snart heldige om det er dommere igjen, sier Haugstad.