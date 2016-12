Krever at Russland fratas verdenscuprenn

– Vi krever at IBU-styret tar øyeblikkelig ansvar og flytter alle mesterskap fra Russland fram til det russiske antidopingarbeidet er godkjent av WADA, skriver Norges Skiskytterforbund i brevet som er signert av president Erlend Slokvik og generalsekretær Rakel Rauntun.

Det var TV 2 som først omtalte saken.

I morgen har IBU ekstraordinært styremøte for å diskutere saken.

– Det er derfor vi har sendt brev nå. Det har bakgrunn i McLaren-rapporten og hva som har foregått i Russland, og nå krever vi at det reageres. Vi mener at det riktige er å ta fra dem vinterens arrangementer, sier Slokvik til NRK.

Vurderer boikott

De krever dermed at verdenscuprennene i Tyumen, som er satt opp fra 9.–12. mars, flyttes fra Russland. Ifølge TV 2 har også det tsjekkiske skiskytterforbundet sendt et tilsvarende brev.

Det er usikkert om Norge stiller med utøvere, dersom rennene går som normalt i Russland.

– Det er for tidlig å si. I brevet sier vi at vi vurderer boikott. Andre nasjoner har allerede sagt at de kommer til å boikotte, sier Slokvik til NRK.

Norges Skiskytterforbund vil i tillegg at alle russiske utøvere på dopinglisten blir utestengt umiddelbart.

I går meldte NRK at det internasjonale skiforbundet åpner for å flytte konkurranser fra Russland.

– Det står klart i koden at man ikke skal gi mesterskap til land som har et system som ikke fungerer, sa dopingjeger Rune Andersen til NRK i går.