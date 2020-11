Krevde endring etter «skrekkbuffé» – fikk personlig kokk fra Norge

Snakker ut etter Formel 1-krasj

Søndag fikk vi se en dramatisk krasj i Formel 1-løpet i Bahrain. Under første runden gikk det galt for Romain Grosjean da bilen gikk i autovernet og ble delt i to.

Det skjedde i en hastighet på 221 km/t.

Nå har han kommet med melding på Instagram.

– Jeg vil bare si at har det okay, eller ganske okay i hvert fall, sier Grosjean.

Han takker for alle meldinger han har fått og takker de som hjalp ham til sykehus.