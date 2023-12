Krev sponsorgrep frå vinteridretten: – Heilt høl i hovudet

Dette seier VårEnergi, AkerBP og Uno-X.

Jan Eirik Gjerdevik, kommunikasjonsrådgivar i VårEnergi.

– Først må vi sjå det store biletet; Vår Energi leverer energi til millionar av europearar i ein tid med global uro. Norsk olje og gassproduksjon er heilt avgjerande for energisikkerheita i Europa og vil vere ein del av energimiksen i fleire tiår framover. Vi representerer landets største næring, og bidreg til arbeidsplassar og velferd. Samstundes vett vi at klimautsleppa må ned og derfor bruker vi betydeleg med ressursar på å akselerere det grøne skiftet og redusere utslepp. Vår Energi jobbar for vekst og langsiktig verdiskaping, og er opptatt av å skape aktivitetar og moglegheiter – også i rolla som støttespelar for norsk idrett.

Ole-Johan Faret, pressetalsperson i Aker BP:

– Aker BP er eit reindyrka olje- og gasselskap som forvaltar olje- og gassressursar på norsk sokkel på vegner av det norske samfunnet og i tråd med rammene som styresmaktene sett. Dette samfunnsoppdraget utfører vi med stoltheit, samstundes som vi tek dei globale klimautfordringane på stort alvor.

– Vår strategi for å møte verdas aukande energibehov og samtidig bidra til å redusere utslepp er tredelt: Vi skal produsere olje og gass med dei lågaste utsleppa, skape inntekter som kan brukast i forbindelse med energiskiftet og bidra til bygginga av ein berekraftig framtid.

– Vi er stolte av det vi har fått til. Ifølge anerkjente analytikarar er vi det oljeselskapet i verda som produserer med lågast CO₂-utslepp per produsert fat, og vi har både ambisjon om og konkrete planar for å redusere eigne utslepp til nær null innan 2050. Samstundes er vi nå det private selskapet i Noreg som betaler mest skatt – 88 milliardar kroner i 2022. Det er eit betydeleg bidrag for å kunne finansiere det grøne skiftet. Og høgt aktivitetsnivå og mange utbyggingsprosjekt sikrar full sysselsetting og økt teknologisk kompetanse hos norske leverandørbedrifter som også skal levere på fornybar-prosjekt når dei ventast å auke i omfang.

– Vi er også stolte over våre sponsorater, og vi støtter heilhjarta opp om kombinertlandslaget i deira arbeid både for å prestere på eit høgt nivå og for at kvinnelege og mannlege utøvarar skal ha like moglegheiter til å konkurrere på de same internasjonale arenaene.

Jens Haugland, dagleg leiar i Uno-X Norge:

– Vi er ikkje et fossilt selskap, ei heller et oljeselskap. Vi er eit selskap som investerer ein klar majoritet av våre middel i framtidas mobilitet. Våre investeringar i lynladarar og Svanemerka vaskehaller er leiande i Noreg og vi er ein svært stolt partnar av skiskyttarane, der vi har moglegheit til å snakke høgt i det offentlege rom om energitransformasjonen vår. Miljøbevegelsane veit også at omstilling tek tid, og vi er ein del av løysinga. Til slutt, samfunnet treng framleis drivstoff for å gå rundt og Noreg er meir enn våre få storbyar. Vi er også stolte over den delen av vårt kritiske samfunnsoppdrag.

– Eg kjem nett frå eit møte med arrangøren i Tour de France i Paris, der dei også gir oss stor internasjonal sannkjenning for korleis vi koplar mobilitetsbodskapen og våre faktiske investeringar gjennom både idrett og forretning.