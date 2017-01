Kravet til de norske løperne: – Får ikke ødelegge for hverandre

Den russiske bjørnen Sergej Ustjugov viste et gir ingen av de norske hadde i Val Müstair.

Han vant både lørdagens sprint og søndagens 10 km fellesstart i klassisk stil, og leder Tour de Ski med 18,9 på forhåndsfavoritt Martin Johnsrud Sundby.

Spørsmålet er når de norske herrene skal ta sin første etappeseier i årets Tour de Ski. Og ikke minst; hvordan.

– Må gå mer som et lag

Tirsdagens etappe er 20 km fellesstart med skibytte. Der ønsker den norske favoritten at de norske løperne skal jobbe sammen for å dytte Ustjugov ned fra tronen.

– Vi må begynne å gå enda mer som et lag framover og sørge for at folk jobber og gjør det arbeidet som trengs, sier Sundby til NRK.

Landslagstrener Tor Arne Hetland synes imidlertid det er vanskelig å legge en detaljert startegi før løpet.

– Planen er ganske grei, det er å ha stor fart og prøve å få flest nordmenn fremst på lista, sier landslagstrener Hetland.

AKTIV HVILE: Martin Johnsrud Sundby testet løypa i Oberstdorf mandag. Tirsdag går han for årets første etappeseier i Tour de Ski. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Får ikke ødelegge

Han utpeker ikke kapteiner og hjelperyttere – og pålegger ikke de norske løperne spesialoppgaver.

– Nei, vi fordeler det ikke sånn. Alle guttene har sine muligheter og sine sjanser, så det er litt vanskelig å ha taktiske oppgaver til hver enkelt. Hvert løp lever av seg sjøl, og alle guttene har sine sterke sider, påpeker han.

Men én instruks er tindrende klar:

– De får ikke ødelegge for hverandre. Du vil nok aldri se at en nordmann går inn et felt og drar med seg de verste konkurrentene, sier Hetland.

Et tilsvarende krav gjorde at Chris Jespersen ikke fikk lov til å jakte på Martin Johnsrud Sundby på en jaktstart i 2015-utgaven av Tour de Ski, til stor irritasjon for Jespersen.

Sundby mener Norges mulighet til å jobbe som lag er det aller største fortrinnet i kampen mot Ustjugov.

– Vi har et bedre lag enn han, og sånn sett står vi litt sterkere. Men dæven steike han er sterk, han også, konstaterer Martin Johnsrud Sundby.

LOVER NORSK SEIER: Tor Arne Hetland. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Garanterer seier

Tor Arne Hetland mener nå tiden er moden for å dytte Ustjugov ned fra toppen av pallen. På spørsmål om når de første herrene tar årest første etappeseier i Tour de Ski, svarer han:

– Den kommer i morgen, den.

– Hvem vinner?

– Jeg tror Martin kommer til å være veldig sterk.

– Er det seiersgaranti for Norge?

– Ja, det er seiersgaranti for Norge, smiler Hetland.