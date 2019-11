Krav fra ski-toppene til langrennsledelsen: Kutt i elitelagene

Antall løpere i aksjon og denne helgen på herresiden illustrerer det rekordstore elitelaget ganske godt.

I verdenscupåpningen i Ruka er det ti herreløpere fra elitelaget på plass.

På samme tid er Eirik Brandsdal syk og hjemme i Oslo. Niklas Dyrhaug og Mattis Stenshagen har gått renn i Norgescup på Gålå. Finn-Hågen Krogh er hjemme i nord og forbereder seg til verdenscup neste helg. Samtidig er Sondre Turvoll Fossli naturligvis satt ut av spill etter hjertestansen i sommer.

I tillegg til herresidens 15 utøvere er det 12 på damesiden.

– Vi har fått beskjed om å bygge ned lagene for å øke fokuset på rekruttering, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her under langrennsåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

«Unntaksår»

Kuttet i elitelagene begynner allerede til våren. Det kan bety to-tre færre løpere inn i neste VM-sesong. Til OL-sesongen i 2021/2022 kan det være så få som 20-22 løpere på elitelagene. Bjervig er svært snar med å påpeke at de ikke har satt noe tall på hvor mange utøvere elitelaget skal bestå av.

Det avhenger helt av hvordan utøverne presterer fremover. I tillegg kan det komme noen «naturlige avganger», uten at langrennssjefen ønsker å utdype det.

Langrennssjefen har i hvert fall fått klar beskjed fra norsk langrenns øverste hold. For hvordan landslagene skal se ut i fremtiden var et av temaene på Norges Skiforbunds høstmøte på Gardermoen i begynnelsen av oktober. Der var NRK til stede.

Langrennskomiteen – norsk langrenns øverste organ – ved Per Morten Nyeng, fortalte at «slik kan det ikke være lengre» når han omtalte de 27 løperne på elitelag. Han kaller sesongen 2019/2020 for et «unntaksår» hva gjelder antall løpere på lag.

KLAR BESKJED: Langrennskomiteens Per Morten Nyeng viste frem dette bildet under høstmøte på Gardermoen i høst. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Det skal ned

Han viste til at kostnadene ved det å drifte elitelagene har gått opp.

Skiforbundet opererer for øvrig med et regnestykke, alle kostnader er inkludert, der en eliteløper «koster» 1,5 millioner kroner i året «å drifte».

– Vi skal ha færre eliteløpere enn denne sesongen her. Det skal ned, sa Nyeng klart og tydelig.

Overfor NRK utdyper Nyeng beskjeden. Rekruttlandslaget er i dag bare et U23-lag for damer. Der skal kjønnsbalansen rettes opp. De skal opp i 10-12 løpere.

– Rekruttlaget skal jobbe tette med elitelagene. I tillegg tilsier verken verdenscup- eller OL-kvoter i fremtiden at så mange løpere er fornuftig, sier Nyeng.

Kniven ekstra på strupen

Et annet viktig argument handler altså om kvoter. Under OL i Beijing i 2022 kan Norge ha en langrennstropp med åtte herrer og åtte kvinner.

– Dagens løpere har kniven litt ekstra på strupen?

– Ja, det kan du si. Det er klart. De ser også at kvotene ikke akkurat blir større fremover, sier Bjervig, og opplyser at utøverne har fått referatet fra langrennskomiteen i skiforbundet.

– Nå er det et rekordstort lag. Det kommer kutt allerede til våren, sier langrennssjefen.

KLAR BESKJED: Fra Emil Iversen om kuttene som skal gjøres i elitelagene. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Skal ikke være drastiske kutt

Emil Iversen hevder på sin side at han aldri har fått beskjeden om at det skal kuttes de neste to sesongene.

Han mener det er mulig å ta bort en plass eller to, all den tid både sprintlaget og allroundlaget trener såpass mye sammen på samling.

– Men det skal ikke være drastiske kutt. For vi må ha løpere på samling for å opprettholde nivået. Det er kanskje rom for å kutte en plass eller to, det er jeg enig i, sier han.

– Men er ikke 15 løpere for mange?

– Vi er to lag. Vi vil ha gode sprintere og distanseløpere. Vi er bare noen få som behersker begge deler. Vi må passe oss og ha spisskompetanse på begge deler. Som sagt, å ta bort maksimalt to løpere, det kan gå. Ellers går det utover det sportslige, sier Iversen.