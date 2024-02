Krangel i Besseberg-rettssaken: – Det er ikke det du spør om

– Hvor i tiltalen er vi nå, sa Bessebergs advokat Christan B. Hjort med provosert stemme, midt under vitnemålet til den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov.

Der ble både doping og bestikkelser av nordmannen tema.

Besseberg er i tiltalen anklaget for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte, klokker og jaktturer fra russiske skiskyttertopper. Han erkjenner ikke straffskyld for tiltalen om grov korrupsjon.

I retten tirsdag mislikte Bessebergs advokater sterkt spørsmålene fra Økokrim til det russiske vitnet.

Til slutt grep advokaten inn.

Da hadde den tidligere lederen for antidopinglaboriatiet i Moskva fortalt at russisk skiskyting i 2011 skulle trappe opp dopingprogrammet og at sentrale personer derfor diskuterte hvordan man skulle «nærme seg» Besseberg.

Men Hjort fikk svar på tiltale.

Anders Besseberg har her fått klokkegaven i tiltalen av den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kusjtsjenko (i midten bak) under VM i 2011.

Aktor Marianne Djupesland i Økokrim mente derimot spørsmålene nå handlet om tiltalepunktet om Omega-klokken til en verdi av 195.000 kroner, som Besseberg fikk av den russiske skiskyttertoppen Sergej Kusjtsjenko i 2011.

– Det er ikke det du spør om. Du har et annet prosjekt gående, sa Hjort.

– Nei. jeg har ikke et prosjekt gående, svarte Djupesland.

Ordkrigen fortsatte

Den skarpe tonen fortsatte også etter at russiske Rodtsjenkovs vitnemål, som foregikk på lyd fra hemmelig sted i USA, var over.

– Vi ser ikke på det vitnemålet som relevant, sier Toft Gimse til NRK.

Da hadde Rodtsjenkov blant annet forklart seg om hva som foregikk rundt russiske skiskyttertopper.

Toft Gimse påpeker at påstanden Rodtsjenkov har kommet med om en mulig pengebestikkelse av nordmannen er blitt etterforsket. Han understreker at dette heller ikke er noe Økokrim valgte å ha i tiltalen mot Besseberg.

Mikkel Toft Gimse, en av Bessebergs to forsvarere i Buskerud Tingrett.

– Dere følte aktoratet ikke holdt seg til tiltalepunktene?

– Det er slik at selv om retten kun skal behandle punkter i tiltalen er det begrenset hvor mange forhold og anklager Anders Besseberg kan få mot seg uten at vi kan ta til motmæle, sier Toft Gimse.

Han påpeker at de også har forberedt forsvaret i lys av tiltalen om grov korrupsjon.

– Men når det kommer andre og nye påstander må vi vurdere om vi skal føre nye bevis for å imøtegå disse. Derfor griper vi inn før Rodtsjenkov kommer med påstander, som ikke er en del av rettssaken, sier Toft Gimse.

Aktor Marianne Djupesland er uenig i at Rodtsjenkov var irrelevant.

– Vi mener det er relevant, for det kan belyse påvirkningsmotivet. Det er kanskje det mest interessante med hans vitnemål, sier Djupesland til NRK.

– Han bekrefter at han ikke har konkrete opplysninger om hvorvidt Besseberg har mottatt bestikkelser. Det var ikke noe han kunne belyse annet enn gjennom indirekte informasjon, sier Djupesland til NRK.

Hun mener at Rodtsjenkov belyser hvorfor det var interessant for russere å forsøke å påvirke Besseberg. Og i hvilken grad bestikkelser var metoden.

Rodtsjenkov lever i skjul i USA og har opptrådt med maske i intervjuer etter at han flyktet fra Russland.

– Selvsagt var det bestikkelser

Under sitt vitnemål fortalte Rodtsjenkov om hvordan russiske topper ga ordre om jukset, som skulle foregå før Sotsji-OL i 2014. Han fortalte om opptrappingen av dopingen i skiskyting.

Blant annet hevdet han at den russiske skiskytterdirektøren Sergej Kusjtsjenko, som er sentral i tiltalen mot Besseberg, ga ham penger til å kjøpe dopingpreparater i årene før Sotsji-OL.

– Selvsagt var det bestikkelser, sa Rodtsjenkov om det som foregikk rundt russiske skiskyttertopper før Sotsji-OL.

Russeren ble verdenskjent for å ha avslørt metodene bak det omfattende dopingjukset i Sotsji-OL i 2014.

Selv møtte han Besseberg ved to anledninger, men han sier han aldri kommuniserte med ham. Men han oppfattet at den norske presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet var tema flere ganger blant russiske skiskyttertopper.

Selv hadde ikke Rodtsjenkov førstehåndsinformasjon om at det foregikk bestikkelser av Besseberg. Hans informasjon om det som foregikk kom fra andre sentrale personer i russisk skiskyting.

Russeren fortalte også i detalj en historie, som har vært en av grunnene til at advokatene har reagert på at Rodtsjenkov skulle vitne i saken.

Pratet om pengebetaling

Rodtsjenkov hevdet han ble vitne til et møte i 2013, der de to russiske idrettstoppene Aleksander Kravtsov og Aleksander Tikhonov helt åpent snakket om en ren pengebestikkelse av Besseberg.

– Det var varmt. Jeg svingte innom Kravtsovs kontor. Døren var åpen, sa Rodtsjenkov.

Han så at også Tikhonov var der. Dette er den tidligere russiske skiskytterpresidenten som har blitt tilbakevendende tema i rettssaken.

– De kunne se at jeg kom. Kravtsov likte ikke at jeg snakket med andre. Så han fikk meg inn og jeg ble satt overfor Tikhonov, fortalte Rodtsjenkov.

Grigorij Rodtsjenkov under intervju med NRK i 2018. Han bar maske og solbriller for å skjule utseendet. Tirsdag vitnet han i rettssaken mot Besseberg, men det skjedde bare på lyd.

Han husker hvordan Tikhonov snakket om Besseberg i møtet og at tonen ikke forandret seg selv om han kom inn i rommet. Da han kom inn handlet det om Besseberg hadde gjort noe eller ikke gjort som de ønsket.

– Tikhonov var sint. Han knyttet neven, sa Rodtsjenkov og fortalte at Tikhonov blant annet sa «Hvordan kunne han gjøre det. Jeg holdt ham så nær»

– Han mottok alt som var lovet, sa Rodtsjenkov at Tikhonov deretter utbrøt.

Ifølge Rodtsjenkov ble det snakk om hvor mye russerne hadde betalt Besseberg, om det var 200.000 eller 300.000 dollar.

– På dette punktet var min interesse på topp. De snakket om ting som var gitt til Besseberg. Jeg vet ting generelt var gitt til ham, sier Rodtsjenkov.

Han husker at det flere ganger ble referert til «Bes» i samtalen.

Men han hadde imidlertid ikke informasjon om dette var penger, som faktisk ble gitt til Besseberg.

Til slutt avrundet Besseberg rettsdagen med å kommentere historien. Han reagerte sterkt på flere ting Rodtsjenkov fortalte om, blant annet doping og påståtte pengebestikkelser.

– Jeg har ikke mottatt en krone, rubel eller dollar fra noen russer, sa Besseberg.