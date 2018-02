Kramer hyller Håvard Bøkko: – Han fortjener gullet

Duellene har vært intense, og stort sett så er det Sven Kramer som har gått seirende ut av oppgjørene mellom han og Håvard Bøkko.

I allround-VM i Nagano (2008) og på Hamar (2009), så fikk Bøkko sølv. Kun slått av Sven Kramer på begge to.

Nyhetssending kl.17.00 Du trenger javascript for å se video.

– Surrealistisk

Duellen har pågått lenge, og Bøkko har også deltatt i flere olympiske leker, uten å ta gullet. Nærmest var han da han tok bronse på 1500m i Vancouver, men med lagtempo-seieren i dag fikk han endelig gullet han har manglet. Og det etter å ha slått ut Sven Kramer og Nederland i semifinalen. Da vanker det skryt fra konkurrenten.

– Jeg tror han er en av de skøyteløperne som virkelig elsker sporten. Han slet i fjor med ankelen, antibiotika og tilstanden generelt, men er det en som fortjener dette i Norge, så er det han, sier Kramer om Bøkko.

Bøkko blir glad når han får høre hva Kramer har sagt, og sier at det har vært mange stunder der det har vært motsatt.

– Det er stort av han å si det. Det er mange ganger jeg har sett opp til han på pallen, og det å kikke ned til venstre å se Sven Kramer stå der. Det er litt surrealistisk, men litt digg også, sa Bøkko til NRK.

OL-bronse: Dette er det nærmeste Håvard Bøkko hadde vært et OL-gull før i dag. Her fra OL i Vancouver i 2010 Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skademareritt

Skadene har lenge vært et problem for Bøkko. I 2010 skadet han skulderen, og i før Sotsji fikk han jumpers knee, som han da valgte å holde skjult. I 2016 ble han umotivert og tok en liten pause, før han i fjor brakk han beinet da han skulle forsøke å ta salto på ski, og senest i Sør-Korea kuttet han ankelen på trening.

At han har vært uheldig med skader er det liten tvil om, og det gjør comebacket desto bedre for Bøkko.

– For ett år siden var jeg ganske råtten. Jeg hadde akkurat begynt å trene med gutta og var med på precamp på Hamar, og da hadde jeg mer enn nok med å holde følge med jentene. Det har heldigvis skjedd mye. Det hjelper å trene, forteller han om veien tilbake

Lagkameratene er også rause i sin omtale om den nå 31 år gamle skøyteren.

– Det er imponerende. Han har slitt mye med skader de siste årene og hatt mange avbrekk fra trening, og likevel er han så bra her i dag. Det er rett og slett imponerende, sier Sverre Lunde Pedersen

– Det er godt for han. Han er den med mest erfaring og rutine her. Så selv om du bikker 30 er det mulig å bli olympisk mester. Det ser vi jo her, sier Sindre Henriksen litt spøkefullt, før han fortsetter.

– Det er stort for meg også å ta gull. Sammen med Håvard Bøkko som jeg har sett på siden jeg var bitte liten, og lokomotivet som står på siden her (Pedersen) og alle gutta. Hvor sterkt vi viser oss frem. Jeg har ikke ord.