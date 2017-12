Kraftige Russland-reaksjoner: – Å ikke reise er det samme som å overgi seg

– Vi bør reise til OL. Å ikke reise dit er det samme som å overgi seg. Vi er fullstendig klar over at IOCs vedtak er politisk, og vi vet hvem det er rettet mot, sier Kovaltsjuk til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) konkluderte tirsdag med å utestenge Russland fra OL i 2018 etter å ha gransket rapportene om et russisk dopingregime.

Samtidig åpnes det for at rene utøvere kan delta i lekene under nøytralt flagg hvis de oppfyller kravene fra IOC.

– Vil få fundamentale følger

– Hvis våre idrettsutøvere reiser dit, vil dette forene landet, sier Kovaltsjuk.

KLAR TALE: IOC-president Thomas Bach offentliggjorde utestengelsen av Russland tirsdag kveld. Foto: Laurent Gillieron / AP

– Hvis vi med Guds hjelp gjør det bra der, kommer vi til å synge nasjonalsangen vår, sier ishockeystjernen, som åpenbart har fått med seg at kun den olympiske hymnen vil bli spilt ved russisk gull.

Også flere russiske idrettsledere har reagert på IOCs avgjørelse.

– IOCs vedtak har ikke sjokkert meg. Dessverre er det ikke lenger snakk om idrett. OL har diskreditert seg selv, og alt dette vil få fundamentale følger, sier Russlands fristilpresident Aleksej Kurasjov til Tass.

– Jeg har ikke lyst til å gjøre noe overilt. Vi kommer til å ha møte i føderasjonen nå, og så vil vi fatte vedtak basert på det og på det landet for øvrig bestemmer seg for, sier Albert Demtsjenko, leder i det russiske akeforbundet, til Tass.

– Ikke et stort land verdig

Første nestleder i forsvars- og sikkerhetskomiteen, Frants Klintsevitsj, mener Russland ikke bør sende deltakere på slike betingelser.

– Russiske idrettsutøvere bør ikke delta i OL under nøytralt flagg. Det er ikke et stort land verdig å konkurrere inkognito (under ukjent navn), sier Klintsevitsj til Vedomosti.ru.

SE AVGJØRELSEN: Her offentliggjør IOC-president Thomas Bach at Russland utestenges fra 2018-OL. Du trenger javascript for å se video. SE AVGJØRELSEN: Her offentliggjør IOC-president Thomas Bach at Russland utestenges fra 2018-OL.

Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, skriver følgende på sin Facebook-side:

– Hva har vi ikke – historisk sett – måttet tåle fra våre «partnere». Likevel får de oss ikke til å velte over ende verken på grunn av verdenskrig, Sovjetunionens oppløsning eller sanksjoner. (...) Vi overlever. Gjør det vondt? Ja, veldig. Jeg er med hjertet og sjelen sammen med våre idrettsutøvere nå. Kommer vi til å overleve dette? Ja.

Bobkjører Aleksej Vojevoda ble sist måned fratatt to OL-gull fra Sotsji som følge av den såkalte Oswald-rapporten.

Oswald- og Schmid-kommisjonene ble nedsatt av IOC for å granske funnene i den knusende McLaren-rapporten, som konkluderte med at Russland drev et omfattende, statstøttet dopingprogram.

Kommisjonene ga rapporten full støtte.

– Jeg vil være stolt av hver eneste russiske utøver som boikotter OL, sier Vojevoda til TV-kanalen Match TV.

– Hva har vi i OL å gjøre om vi ikke får representere landet vårt? Vi er en mektig nasjon, sier Vojevoda, som kaller det hele en heksejakt.

Det er foreløpig uvisst om de russiske utøverne vil anke IOCs avgjørelse til Idrettens voldgiftsrett (CAS).