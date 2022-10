– Jeg satt på tribunen da vi hørte et voldsomt rabalder og jeg tenkte, hva skjer nå? De er ikke vant med regn i Egypt og når halvparten av årsregnet bestemte seg for å komme i dag måtte det bli sånn, sier Hegg Duestad til NRK.

23-åringen tok sitt første – og Norges tredje gull – i mesterskapet i 300 meter match tirsdag, men like før start raste deler av taket ned i skytearenaen i den egyptiske hovedstaden Kairo.

– Det ble bare en liten forsinkelse på omtrent fem til ti minutter før de hadde kontroll på situasjonen. Hendelsen påvirket ikke oss noe. Heldigvis var det ikke sånne plater på standplassen, så jeg var ikke nervøs for at taket skulle rase under finalen, forteller hun.

– Vi gikk pent og forsiktig i gangene siden det var samme type takplater der, men det gikk helt fint. Det var for det meste latter og ironi rundt hendelsen i etterkant ettersom det gikk fint og ingen ble skadet, sier hun med et smil.

Treneren: – Vannet rant inn

Landslagstrener i rifle, Vidar Lindstad-Fossmo, var inne i bygningen da det kraftige regnværet sørget for de materielle skadene.

– Det var litt dramatisk da takplatene i gangen foran standplassen falt ned. Det kom et skikkelig regnvær og vannet rant inn. Takplatene ble bløte og knakk. Heldigvis ble ingen skadet, skriver han i en SMS til NRK.

– Jeg så ut i gangen at takplatene hadde falt ned. Jeg gikk rundt området på sikker avstand for å sjekke om noen var skadet. Heldigvis var det ingen. Det var kun en person i gangen som hadde kioskutsalg. Han stod inntil veggen og gikk klar av platene som falt ned. Arrangøren tok raskt grep og stengte av området. Etter det var det fokus på utøverne som skulle konkurrere, forteller landslagstreneren.

Han opplyser også at strømmen til halve skytebanen ble borte, men at de fikk fikset det i løpet av kort tid.

Hadde godfølelsen

Gullvinner Hegg Duestad var strålende fornøyd etter å ha vunnet VM-gull i 300 meter match.

– Jeg har skutt mye 300 meter før, men hadde en helt ny børse. Det har vært lange dager, og i denne øvelsen hadde jeg det bare moro og koset meg. Jeg hadde det gøy underveis og det ga meg god teknisk skyting, sier Duestad.

Duestad skjøt tre serier på henholdsvis 197, 196 og 195 poeng og endte med 588 poeng, to poeng foran sveitsiske Sarina Hitz og svenske Elin Ahlin. Den norske skytteren tok tidligere i mesterskapet bronse i 50 meter.

Ser fram til finale i lagskyting på onsdag

Hegg Duestad legger ikke opp store planer for feiring etter VM-gull, ettersom det er flere medaljer å kjempe om. Onsdag møter de Sveits i finalen i lagskyting.

– Det har vært lange dager og man kjenner at man er sliten. Derfor det var godt å bare kunne kose seg med 300 meter i dag.

– I morgen (onsdag) blir det i alle fall en medalje til og vi håper på gull, avslutter hun.