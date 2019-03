Kraftig irritert Sundby kaller neste sesongs rennprogram for håpløst

Sundby vant gullet på den ti kilometer lange intervallstarten i fristil på Lygna under NM, med imponerende god margin ned til sølvvinner Hans Christer Holund og Didrik Tønseth på bronseplass.

Etter gulløpet snakket Sundby om det som venter neste år.

Mot 41 verdenscuprenn

Verdenscupprogrammet viser at det blir fire tourer. Én i finske Ruka i november, én i Mellom-Europa i desember og januar, den helt nye touren som går fra Sverige til Norge og én avsluttende tour i Canada.

NM-PALLEN: Martin Johnsrud Sundby tok gullet foran Hans Christer Holund og Didrik Tønseth. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dette kommer i tillegg en rekke andre verdenscuprenn. Det endelige programmet vedtas av FIS’ (Det internasjonale skiforbundet) i mai, men det går mot 41 renn, ifølge FIS’ 2019/2020-plan.

Det er når Sundby blir spurt om hva han skal droppe i dette programmet at han letter på frustrasjonen.

– Det eneste jeg irriterer meg grønn over er at man innimellom ikke klarer å legge opp til at man kan gå et langløp i ny og ne kombinert med verdenscuprennene. Jeg synes det er håpløst at man ikke gir spillerom til de store løpene slik at det er mulig for oss alle, vi er jo en familie, sier Sundby – og fortsetter:

– Det irriterer meg. Jeg sikler på både Marcialonga og Birken. Det er kule løp. Men jeg kan ikke kaste bort kule verdenscupløp på det heller. Vi får se fremover hvordan det blir, sier han, og understreker at det ikke er uaktuelt å gå langløp.

BIRKEN-SEIER: I 2017 vant Martin Johnsrud Sundby herreklassen i Birkebeinerrennet. Foto: Vebrak@gmail.com / NTB scanpix

Løfshus ikke enig

Når han senere får spørsmål om det på tampen av karrieren kan bli aktuelt å gå bare langløp, svarer han at han skal holde på med det som inspirerer ham mest til å gå på ski og at det nå er verdenscup.

– Men som sagt, jeg har lyst til å vinne Marcialonga og de lange løpene som betyr noe. Så får vi se om jeg får til det også.

Sundby er ikke den første som reagerer. Under verdenscupavslutninga i Quebec slo den italienske sprintstjernen Federico Pellegrino alarm via NRK.

Han mener det er en trussel for interessen at stjernene tvinges til å stå over mange konkurranser for det programmet er for tøft.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier at Norges Skiforbund ikke har samme tilnærming som Sundby og forteller at det eneste de har meldt er at «det er vel mange konkurranser neste sesong, men at man ikke kutter for å gå turrenn».

UENIG: Vidar Løfshus. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Åge Skinstad er også på plass under NM på Lygna. Han er norsk medlem i FIS’ verdenscupkomité for langrenn. Han sier han forstår hva Sundby mener og understreker at sporten trenger langløp, eller turlangrenn, som det også kan kalles.

Skinstad viser til at Vasaloppet hadde 15.000 skiløpere på start, Birkebeinerrennet hadde 9400 deltagere og at disse løpene gjør langrenn svært populært for massene.

– Men det er en annen løpergruppe. Vi må også tenke at det er viktig å ha renn i verdenscupen i USA og Canada eller Cogne i Italia for den saks skyld, sier Skinstad, og fortsetter:

– Jeg forstår Martins ønske, men vi taper ganske mye hvis en helg ikke har verdenscuplangrenn på TV-en. Da må han heller dessverre bestemme seg for å ikke gå noen verdenscuphelger.

Tøft for lungene

Sundby kaller i det hele tatt neste års rennprogram for et «vilt opplegg» og anslår at han kommer til å gå rundt 27–28 renn. Det store målet til samtlige norske distanseløpere blir å vinne verdenscupen sammenlagt.

I dette bildet trekker Sundby frem en annen stor utfordring for ham. Sundby har astma og for lungene hans er for mange konkurranser – spesielt tett på hverandre – rett og slett ikke optimalt.

På spørsmål om han står overfor stort hodebry, svarer han slik:

– Ja, det er masse. Det verste for lungene mine er disse tourene. Jeg må gjøre en grundig vurdering hvorvidt man kan bite over alt mulig. Det er morsomt å gå skirenn, men det morsomste er å gå gode skirenn.

GULL: Fredag tok Martin Johnsrud Sundby sitt 16. NM-gull. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men det er mye kult som skjer. Det er tourer overalt. Det er mye moro om man er i bra form. Og mellom disse løpene er de konkurransene jeg virkelig liker. Det er tremiler «i hodet og ræva» hele neste år, så hva pokker skal jeg gjøre?, fortsetter Sundby.

– Jeg må ned på tegnebrettet. Vi drar nordover (på samling) og planlegger i starten av mai, men jeg tror ikke det blir så lett å legge den planen.

Artig utfordring

Emil Iversen forteller at allroundlaget har blitt utfordret av trener Eirik Myhr Nossum på hvordan utøverne skal legge opp neste sesong. Han melder at det ikke går an å gå alle renn, men man må være smart. Og de man først stiller opp i må man gjøre det godt.

Iversen spår likevel rennrekord for egen del og anslår at det blir 35 konkurranser på ham totalt neste år.

Men han påpeker at han i motsetning til i år, hvor formen til VM i februar var det eneste som gjaldt, må være med helt til slutt.

Det innebærer kanskje at han ikke går inn i neste sesong i sin beste form.

– Dette blir en artig utfordring. Jeg er glad i å gå renn, da slipper du å trene så mye, sier Iversen – og gliser.