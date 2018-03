Kowalczyk måtte legges inn på sykehus etter OL: – Jeg var skikkelig syk

– Det var ikke bra. Jeg prøvde å toppe formen, men lyktes ikke. Jeg blir eldre og eldre, og det var hardt i OL, sier Kowalczyk til NRK.

Hun reiste hjem fra Pyeongchang med en syvendeplass som beste resultat. det var en stor nedtur etter seieren i prøve-OL i fjor. Men etter OL kom den største smellen. Kowalczyk ladet opp til Vasaloppet, men dit kom hun aldri.

I stedet endte hun på sykehus i Polen.

– Måtte lære meg å stake igjen

– Jeg var skikkelig syk, og måtte legges inn på sykehus, forteller Kowalczyk.

– Hva skjedde?

– Jeg fikk virusinfeksjon da jeg var i Korea, og jeg hadde problemer med magen. Det var ikke feber, men jeg var helt i kjelleren. Jeg var utslått i flere dager.

STANG UT: Justyna Kowalczyk har ikke hatt mye å juble for i verdenscupen denne sesongen. Her fra femkilometeren på Lillehammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dermed røk også Vasaloppet for polakken. Birkebeineren er hennes første skirenn etter OL, og Kowalczyk innrømmer at hun er nervøs.

– Jeg fikk ladet opp hjemme i Polen, på et av de beste skistedene i landet. Jeg måtte lære meg å stake igjen, det er annerledes enn å gå i verdenscupen, sier hun.

– Har preget meg lenge

Kowalczyk vant fjorårets utgave av Birkebeineren, og er blant favorittene i år igjen. Blant de hardeste konkurrentene blir trolig Astrid Øyre Slind og Britta Johansson Norgren. Slind, Norges sterkeste kort, tror Kowalczyk blir skummel.

– Jeg skal prøve å holde følge med henne i motbakkene, sa Slind på fredagens pressekonferanse.

– Hun er favoritt fordi hun har vunnet før, har historien og vet hva hun går til, sier Tord Asle Gjerdalen til NRK.

– Jeg vet at det blir hardt, viruset har preget meg lenge, sier Kowalczyk selv.

Polakken har blitt 35 år, men vurderer å satse mot nok et OL. Uansett blir hun å finne på startstreken i både Birkebeineren, Årefjällsloppet og Ylläs-Levi, som avslutter Ski Classics.

– Jeg føler at langløp er fremtiden for meg. Her føler jeg meg fri. I verdenscupen er det ikke den samme gleden som her. Jeg føler meg fri, jeg har ikke noe annet ord, sier Kowalczyk.