Koss røper IOC-krangel i ny bok – truet med å levere tilbake OL-medaljene

Johann Olav Koss jobbet på midten av 90-tallet med å bygge opp veldedighetsorganisasjonen «The Olympic Aid». Organisasjonen skulle ha som formål å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland ved hjelp av lek og idrett.

Men med på laget trengte han å få med seg den Den internasjonale olympiske komité (IOC), som tilsynelatende lenge var positive til prosjektet.

Men IOC-samarbeidet ble ikke slik Koss hadde sett for seg – noe som fikk 53-åringen til å se rødt.

I sin nye biografi, «Med rett til å leke» – som er ført i pennen av Kyla Pearson, retter Koss kritikk mot IOC og reagerer på valget som ble tatt om å vrake prosjektet.

«Ja vel, helt greit, sa jeg, rasende og redd for at jeg måtte begynne helt på nytt. Si til Samaranch (Juan Antonio Samaranch tidligere IOC-president) at jeg ikke vil ha OL-medaljene mine mer. Jeg skal levere dem tilbake og sørge for at alle får vite at IOC ikke bryr seg om at barn dør», skriver han blant annet i boken.

Til NRK utdyper Koss:

– Jeg var så motivert og så motivert til å bygge opp Olympic Aid i samarbeid med IOC. Og da ble følelsen «men dere bryr dere jo ikke om dem (barn) dør engang». Jeg skriver det (i boken) for å vise den kontrasten mellom mitt personlige engasjement og det jeg fikk tilbake.

Johann Olav Koss Ekspandér faktaboks Født: 29. oktober 1968 i Drammen

Yrke: Lege

Grunnlegger av Right to Play

Bosted: Toronto, Canada.

Utnevnt til ridder av 1. klasse

Meritter som aktiv : OL: Gull 1500 m (1992 og 1994), 5000 m (1994) og 10.000 (1994), sølv på 10.000 (1992). VM: Gull 1990, 1991 og 1994, sølv 1993, bronse 1992. EM: Gull 1991, sølv 1992, 993 og 1994. NM 1991-1994.

Personlige rekorder : 37,98 (500), 1.14,90 (1000), 1.51,29

– Veldig skuffet

Ifølge Koss forhandlet partene i nesten ett år for å få til et samarbeid. Den tidligere olympiske mesteren hadde sett for seg en daglig lederrolle, mens tidligere IOC-president Jacques Rogge skulle være styreformann for Olympic Aid.

– Vi hadde blitt enige om det meste, trodde jeg. Men det tok et helt år. Og helt til det siste møtet der vi skulle skrive under på avtalen, får jeg en ny avtale klokken ti kvelden før, da det opprinnelige møte var klokken åtte dagen etter. I den nye avtalen var alt forandret igjen, sier han.

BOKAKTUELL: Johann Olav Koss er aktuell med boken «Med rett til å leke». Foto: Artur do Carmo / NRK

Den tidligere skøyteløperen hevder at IOC hadde en taktikk om å endre planer hver gang en ny avtale lå på bordet og dermed gjøre ting vanskeligere.

– Da var jeg veldig skuffa. Jeg spurte Rogge om han hadde lest det som stod, og det hadde han ikke gjort. Da sa jeg at dette går ikke an, og gikk rett ut.

NRK har vært i kontakt med IOC, men har ikke lykkes med å få en kommentar på påstandene. Jacques Rogge døde i fjor.

Gikk sine egne veier

Resultatet ble at Koss trakk seg ut av prosjektet og startet sin egen organisasjon, uten støtte fra IOC. Hovedpersonen selv mener at han aldri var velkommen.

– Jeg har fått høre mye i etterkant, blant annet fra Gerhard Heiberg, at det var mange som ikke ville at jeg skulle ha en stor rolle i IOC, sier 53-åringen.

OL-vinner: Johann Olav Koss står med fire OL-gull fra sin aktive skøytekarriere. Foto: Aleksander Nordahl / NTB

Koss valgte dermed å gå sine egne veier og startet opp Right To Play, som fortsatt er aktive i dag.

– I den mørke stunden for meg, så er det den største oppgangen jeg kunne få. Jeg fikk etablert Right To Play slik vi kjenner det i dag, sier Koss.

I 1999 ble Koss valgt inn som utøverrepresentant i IOC. Et verv han hadde til 2002. Koss sier NRK at han kun har tatt for seg opplevelsene sine med IOC da han selv var aktiv i boken.

– Jeg har ikke tatt for meg IOC i dag i boka, jeg har ikke nok kunnskap om hvordan de driver.