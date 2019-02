Koss om dopingspekulasjoner: – Det har også jeg lidd under

– Jeg tror det er et kjempeproblem i dag. Det er altfor mye systematisk doping i idretten, det er noe jeg fortsatt kjemper mot. Jeg mener at idrettsutøvere må kunne prestere bra uten å jukse, sier Johann Olav Koss.

Det er i år 25 år siden han sikret tre olympiske gullmedaljer på hjemmebane i Vikingskipet. Sammen med Kjetil André Aamodt, tidligere kulturminister Åse Kleveland og OL-general og tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg ser han tilbake på lekene og idretten de siste 25 årene.

Også da var det vanskelig å komme utenom dopingproblematikken i idretten.

Koblet til dopinglege

1.51,29 på 1.500 meter, 6.34,96 på 5.000 meter og 13.30,55 på 10.000 meter. Tre gull og tre nye verdensrekorder i ett og samme mesterskap. I etterkant har spørsmålene om han har brukt ulovlige midler for å oppnå disse prestasjonene kommet ved jevne mellomrom.

– Hvordan har du opplevd spekulasjonene?

– Det er klart at idretten har et problem ved at det er folk som jukser, da blir det spekulasjoner mot dem som vinner mye. Det har også jeg lidd under på et vis, sier Koss.

GULL: Johann Olav Koss går mot seier og gull i Vikingskipet under OL i 1994. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Et eksempel på slike beskyldninger kom da TV 2-programmet «Rikets Tilstand» i 2002 koblet han til dopinglegen Francesco Conconi etter at de var på sykkelbanen i Hamar samtidig i 1993.

Irritert på det økende doping-fokuset

Hele veien har 50-åringen vært klar på at han var ren gjennom hele karrieren. Nå jobber han for å hjelpe varslere i dopingsaker gjennom organisasjonen Fair Sport – en organisasjon som samarbeider tett med Det internasjonale antidopingbyrået (Wada), og tilbyr økonomisk og juridisk hjelp til folk som avslører doping.

– Jeg er ikke bekymret for det. Vi trente så mye og så tett sammen med så mange og vi har et stort lag. Alle visste hva alle gjorde hele tiden, sier 50-åringen i dag.

LEI: Kjetil André Aamodt. Foto: NRK

En av dem som trente mye med skøyteløperen i forkant av Lillehammer-OL, var Aamodt. Han synes det er trist å høre om spekulasjonene Koss har møtt etter at han avsluttet karrieren.

– Jeg blir litt irritert når det blir så mye fokus på dopingproblematikken. Det kaster så lange skygger over folk som har trent beinhardt for å oppnå resultater, sier Aamodt.

– Det er helt klart at det er noen idretter som er hardt belastet og får veldig mye oppmerksomhet i media når det dreier seg om doping. Men vi må ikke glemme at det meste av den idretten som drives rundt omkring i verden, helt fra barneidrett, breddeidrett og til toppidrett, så er 99 prosent rent, tror han.