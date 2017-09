Kortvarig glede for kvinnelige fotballfans i Iran

Iran har et eget kvinnelandslag i fotball, men kvinner i Iran har ikke hatt lov til å møte opp på fotballkamper siden den islamske revolusjonen i landet i 1979.

Overraskelsen var derfor stor da det i forkant av kampen mot Syria ble lagt ut billetter til kvinner på nettet, ifølge nyhetsbyrået AFP, som siterer den iranske avisen Shahrvand.

– Jeg var veldig spent, det var utrolig, sier Arefeh Elyasi til avisen.

En annen kvinne, Zahra Jafarzadeh, sa at hun kjøpte en billett selv om hun ikke liker fotball.

– Jeg følte at hvis jeg ikke meldte meg, ville jeg gå glipp av en stor begivenhet.

Negin Bagheri fortalte til avisen at hun aldri hadde vært inne på stadion, og at hun derfor var bekymret for hvilket sete hun skulle velge.

– Min venns mor rådet meg til å få et sete der ballen ikke ville treffe hodet mitt, sier hun.

Les også: Syv mannlige spillere kastet ut av iransk kvinnefotball

De iranske supporterne på hjemmekampene består kun av menn. Foto: Atta Kenare / AFP

– Billettene kansellert

Det tok imidlertid ikke lang tid før forventninger ble snudd til skuffelse for de iranske kvinnene. Ikke lang tid etter at billettene ble lagt ut, kom det beskjed fra det Iranske fotballforbundet om at det hele skyldes en teknisk feil.

– Det foreligger ingen planer om å tillate tilstedeværelse av kvinner på Azadi-stadion for Iran-Syria-kampen, heter det i en uttalelse.

– Billetter som er kjøpt kvinner ville bli kansellert og refundert.

Iran er allerede kvalifisert til fotball-VM og ifølge AFP er det planlagt en stor feiring etter kvalikkampen mot Syria. Men den får altså ikke kvinnene være med på.

– Kanskje visste vi egentlig at vi ikke ville få lov til å gå inn på stadion, selv om vi hadde kjøpt billetter, forteller Elyasi.

– Men vi ønsket at vår stemme skulle bli hørt av myndighetene.

Forbudet mot kvinner på stadion i Iran Ekspandér faktaboks 1979: Iran forbyr kvinner fra å delta som tilskuere under fotballkamper med mannlige utøvere.

2012: Forbudet blir også pålagt volleyballkamper.

2014: Iransk-britiske Ghoncheh Ghavami og flere andre kvinner blir arrestert for å sitte på tribunen under en volleyballkamp i Tehran.

Iran nektes å arrangere fremtidige FIVB-arrangement. Iran var da tiltenkt U19-VM.

2015: Iran opphever delvis forbudet på grunn av press fra utlandet, og kvinner blir lovet tilgang til visse deler av stadioner.

Bare et fåtall kvinner får adgang til verdensliga-kampen mellom Iran og USA. Flere kvinner blir nektet adgang og trakassert utenfor stadion.

2016: Organisatorer lover FIVB at kvinner skal få komme inn under Kish Island Open.

Det er enda ikke inngått avtale om kvinner får adgang til verdensliga-kampene som skal spilles i Tehran i sommer.

Skal beskyttes

Begrunnelsen for å holde iranske kvinner borte fra fotballkamper, er å beskytte dem mot «den vulgære atmosfæren».

I TV-sendte kamper blir lyden på publikum skrudd ned for å forhindre at kvinnelige seere blir negativt påvirket.

Da Iran og Irland møttes til playoff i VM-kvalifiseringen i Teheran i 2001, fikk tilreisende kvinner fra Irland se kampen, mens de iranske kvinnene ikke slapp inn.