Kort, bratt og brutal: – Det blir en «dynamittetappe»

Den 17. etappen fra Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan Col du Portet innebærer en klatring på 16 kilometer, med gjennomsnittlig stigning på over 8 prosent og målgang på 2 215 m.o.h.

Etappen er kort, den korteste av etappene utenom tempoetappene de siste 30 årene, men knallhard og tre fjell skal bestiges.

– 65 kilometer er en distanse som garantert vil overraske. Formatet er dynamisk, og det bør bli en «dynamittetappe», beskriver Tour de France-direktør Christian Prudhomme på rittets hjemmeside.

GLEDER SEG: Rittdirektør Christian Prudhomme. Foto: Peter Dejong / AP

– Col de Portet har alle forutsetninger for å bli et nytt Tourmalet, legger han til med henvisning til den kjente fjellovergangen i Pyreneene.

– Bare å gi bånn gass

Alexander Kristoff sier til NRK at han ikke er så bekymret før den korte etappen.

– Den er jo bare 65 kilometer så det er bare å gå bånn gass hele dagen. Og tidslimiten på 25 prosent er såpass stor at det ikke bør bli noe problem, sier han.

NRK-kommentator Ole Kristian Stoltenberg mener arrangøren har fått vann på mølla etter forsøkene i 2017-utgaven.

SPENT: Ole Kristian Stoltenberg ser ekstra frem til å kommentere onsdagens etappe. Foto: Elin Fossum / NRK

– De har lagt sin elsk på kortere etapper etter å ha prøvd det ut i fjor. Jeg vil nok si at de lengre etappene, som er over 20 mil med massevis av fjell, er tøffere, men utfordringen er at syklistene her skal starte rett i motbakke. Det blir en brutal dag for dem, sier han.

Se hvordan Global Cycling Network opplevde det da de testet etappen her:

– Det blir en fantastisk dag

Om det er en dag syklistene, kanskje utenom de beste klatrerne, ikke gleder seg til er det annerledes for dem som skal formidle dramaet.

– En vanvittig etappe, fastslo programleder Carl Andreas Wold i NRK-studio under sendingen tirsdag.

Stoltenberg er ikke mindre entusiastisk.

– Det blir en fantastisk dag for oss som skal følge rittet. Det kan bli fyrverkeri, sier Stoltenberg før han utdyper.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg er spent på å se hvem som venter og hvem som kjører, i og med at de beste i sammendraget starter foran og hjelperytterne som kanskje er dårligere plassert starter langt bak i køen. Det kommer til å bli intenst, men det kan også bli i overkant mye kaos.

Etappen er også spesiell fordi selve starten er en av innovasjonene i årets utgave av Tour de France.

– Hva kan dette bety for ryttere som Sagan og Kristoff? Er det en mulighet for at de kan ryke på tidslimit?

– Ja, det er jo det. Selv om de har lagd en ganske god limit på denne etappen, så er det jo slik at de blir stående bak fordi de ligger bak i sammendraget. Det vil gjøre at de må gå hardt til verks fra første tråkk bare for å klare limiten, og det blir ikke noen lett dag for Kristoff & co.

TØFF DAG PÅ JOBBEN: Den 17. etappen av årets tour er ikke skapt for spurtere som Alexander Kristoff og Peter Sagan. Foto: Jeff Pachoud / AFP

– Det kan ryke flere spurtere, men det er jo også en del av gamet. Det har røket ut spurtere på tøffe etapper i årets Tour de France før.

Dagens etappe hører du live på NRK Sport fra klokken 14:03.