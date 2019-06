– Jeg er veldig skuffet og lei meg. Det er utrolig tungt å skulle forlate den gjengen som er her nede, men jeg ønsker jentene masse lykke til videre i mesterskapet. Jeg skal jobbe knallhardt for å komme tilbake og oppleve lignende mesterskap i fremtiden. Det gir meg stor motivasjon å se alt engasjementet som har vært rundt denne turneringen, sier Haavi i en pressemelding fra fotballforbundet.

Det er det fremre korsbåndet som har røket. Det skjedde under landslagets trening på torsdag. Hun reiser nå hjem til Oslo for å følges opp av leger i Norge.

– Skaden viser seg dessverre å være mer alvorlig enn vi først trodde. Det er en fremre korsbåndskade som medfører at VM er over for Emilie, noe som selvsagt er veldig trist for henne. Nå er det viktig at hun kommer seg raskt tilbake til Norge for å få best mulig oppfølging, sier landslagslege Jorid Degerstrøm.

Får ikke hentet inn en ny spiller

Haavi har kun spilt noen få minutter så langt i VM. Hun ble byttet inn i 91. minutt i Norges åpningskamp mot Nigeria.

– Jeg er veldig lei meg på Emilie sine vegne, og har stor sympati med henne. Emilie har vært en veldig viktig bidragsyter i gruppa, og med sin vinnermentalitet og mesterskapserfaring har hun vært en som har gått foran på treningsfeltet og pushet de andre jentene. Noe vi selvsagt vil savne, sier landslagstrener Martin Sjögren.

Reglene sier at Norge ikke kan hente inn en ny spiller i VM-troppen. Det betyr at Norge må klare seg med 22 spillere resten av mesterskapet.

– Det kan uansett ikke hentes inn noen som kan spille kamp. Men det kan bli aktuelt å hente en ny spiller inn i treningsgruppe. Men den avgjørelsen er ennå ikke tatt, sier presseansvarlig for landslaget, Terje Skeie.

– Svært negativt for Norge

NRKs fotballekspert, Melissa Wiik, mener dette svekker Norges lag, til tross for at Haavi foreløpig ikke har spilt så mye i mesterskapet.

– I Emilie Haavi mister Norge mye erfaring. Selv om hun ikke har spilt fra start, er hun helt klart en av nøkkelspillerne og jokerne som kunne kommet inn og bidratt til å avgjøre for Norge. Det er selvsagt svært negativt for Norge å miste en sånn nøkkelspiller, sier Wiik.

– Hun er målfarlig, rask og sterk. Hun er et viktig kort. Dette gjør at Norge er svekket, legger Wiik til.